Βάνα Μπάρμπα σε Μουτίδου: «Θα φύγω σαν τον Γκλέτσο, γιατί τα κάνεις αυτά;»

Βάνα Μπάρμπα σε Μουτίδου: «Θα φύγω σαν τ...

Βάνα Μπάρμπα και Σοφία Μουτίδου άρχισαν να συζητούν για την πίστη και γρήγορα διαφώνησαν

Η Βάνα Μπάρμπα βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Real View» που μεταδόθηκε το βράδυ της Πέμπτης (20-11-2025) και μίλησε για όλους και για όλα.

Η δημοφιλής ηθοποιός κάποια στιγμή θέλησε να απαντήσει και να αστειευτεί με τη Σοφία Μουτίδου που ανέφερε ότι η ίδια «δεν έχει καμία σχέση με τον Θεό».

Αφορμή για την τοποθέτηση που έκανε η Σοφία Μουτίδου, υπήρξαν τα επικριτικά σχόλια που δέχτηκε η Σταματίνα Τσιμτσιλή για την επιλογή της να εκφράζει δημόσια την πίστη της.

Η παρουσιάστρια δήλωσε άθεη, με την Βάνα Μπάρμπα να παίρνει το λόγο με ένα πλατύ χαμόγελο στο πρόσωπό της.

«Α, γιατί Σοφία; Γιατί ρε Σοφία; Θα φύγω σαν τον Αποστόλη, γιατί τα κάνεις αυτά;» είπε η ηθοποιός. Η Σοφία Μουτίδου απάντησε κι εκείνη χιουμοριστικά: «Φύγετε».

Η Βάνα Μπάρμπα έχει εκφράσει πολλές φορές δημόσια την πίστη της, υπενθυμίζοντας σε σχετική συνέντευξή της ότι η θρησκεία αποτελεί για εκείνη ουσιαστικό πυλώνα της ζωής της. «Πιστεύω βαθιά στον Θεό. Πιστεύω στην πίστη. Θεωρώ πως είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ψυχής μας. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να πιστεύει όπου θέλει, όπου νομίζει και σε ό,τι γαληνεύει την ψυχή του», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Στην ίδια συνέντευξη η Βάνα Μπάρμπα μίλησε για την νέα της δουλειά στο θέατρο, την γυναικεία ταυτότητα, την ωρίμανση και τη μητρότητα

