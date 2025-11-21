Μπελάδες με τη δικαιοσύνη για Ματσούκα και Τσιτσιπά για επικίνδυνη οδήγηση

Ο δικηγόρος της, Αλέξης Στεφανάκης, δήλωσε στο MEGA ότι η πελάτισσά του «είναι πολύ στεναχωρημένη» και πρόσθεσε πως «η Δήμητρα αδικεί τον εαυτό της». Όπως ανέφερε, «η ελληνική δικαιοσύνη μας ζητά εξηγήσεις και οφείλουμε να τις δώσουμε ευθαρσώς». Εξηγώντας τη θέση της ηθοποιού σχετικά με τις αφαιρεθείσες πινακίδες και το δίπλωμα, σημείωσε ότι όλα θα εξεταστούν, εκτιμώντας ότι πρόκειται για «ένα ατυχές συμβάν» χωρίς τρακάρισμα ή σωματικές βλάβες.

Η ηθοποιός προσήχθη στο Α’ Τμήμα Νοτιοανατολικής Αττικής, όπου ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία, και το πρωί της Πέμπτης οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Η δίκη της αναβλήθηκε για τις 2 Δεκεμβρίου, προκειμένου να προσκομίσει τις βεβαιώσεις πληρωμής των κλήσεων, και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών άσκησε σε βάρος της ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, κυκλοφορία οχήματος χωρίς πινακίδες και οδήγηση από πρόσωπο στο οποίο έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα.

Οι έλεγχοι και η σύλληψη της Δήμητρας Ματσούκα Στις 2 Δεκεμβρίου θα οδηγηθεί στο Αυτόφωρο η Δήμητρα Ματσούκα, η οποία συνελήφθη να οδηγεί στη Βουλιαγμένη με ταχύτητα πολύ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο , χωρίς δίπλωμα και χωρίς πινακίδες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, η ηθοποιός κινούνταν επί της οδού Αθηνάς με 97 χλμ./ώρα αντί του ορίου των 50 χλμ./ώρα. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η 51χρονη δεν είχε δίπλωμα από τις 10 Οκτωβρίου, ενώ οι πινακίδες του οχήματός της είχαν αφαιρεθεί στις 16 Νοεμβρίου από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών. Παράλληλα, το αλκοτέστ έδειξε 0,42 mg/l στην πρώτη μέτρηση και 0,38 mg/l στη δεύτερη, ενώ το όριο είναι 0,25.

Μπελάδες με τη Δικαιοσύνη αντιμετωπίζουν η Δήμητρα Ματσούκα και ο Στέφανος Τσιτσιπάς , καθώς η ηθοποιός συνελήφθη στη Βουλιαγμένη για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ η Lotus του τενίστα καταγράφηκε από κάμερα της Αττικής Οδού να κινείται με 210 χλμ./ώρα, οδηγώντας στην έκδοση ψηφιακής κλήσης μέσω gov.gr.

Το περιστατικό με τη Lotus του Στέφανου Τσιτσιπά και οι νέες «έξυπνες κάμερες»

Σε άλλο περιστατικό οδικής παράβασης, ο δικηγόρος του Στέφανου Τσιτσιπά, Θανάσης Παπαθανασίου, έδωσε διευκρινίσεις για τη διαπίστωση ότι η Lotus του τενίστα κινούνταν με 210 χλμ./ώρα στην Αττική Οδό στις 24 Σεπτεμβρίου. Όπως δήλωσε στο tennisnews, «το αυτοκίνητο το οδηγούσε τρίτο άτομο» στο οποίο είχε παραχωρηθεί το όχημα, ενώ ο ίδιος ο Τσιτσιπάς βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού. Σύμφωνα με τον συνήγορο, «το θέμα του προστίμου και της κατάθεσης του διπλώματος έχουν όλα διεκπεραιωθεί».

Ο τενίστας ήταν μεταξύ των πρώτων οδηγών που έλαβαν ψηφιακή κλήση μέσω gov.gr, καθώς οι νέες «έξυπνες κάμερες» οδικής παρακολούθησης έχουν ήδη ξεκινήσει να καταγράφουν παραβάσεις σε κεντρικούς άξονες όπως η Κηφισίας, η Συγγρού και η Βουλιαγμένη. Τα πρόστιμα αποστέλλονται αυτόματα στην ψηφιακή θυρίδα των πολιτών, οι οποίοι ενημερώνονται άμεσα για τις παραβάσεις και μπορούν να εξοφλήσουν τα ποσά ηλεκτρονικά. Η λειτουργία του συστήματος εντάσσεται στη νέα ψηφιακή μεταρρύθμιση που στοχεύει στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, με τα δεδομένα να αναγνωρίζονται χωρίς την παρουσία αστυνομικών.

Οι δύο υποθέσεις έρχονται σε μια περίοδο όπου το ενδιαφέρον στρέφεται στις αλλαγές που προβλέπει ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, ο οποίος αυστηροποιεί τα πρόστιμα για την υπερβολική ταχύτητα, την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και την οδήγηση χωρίς δίπλωμα, με στόχο τη μείωση των τροχαίων και την ενίσχυση της οδικής παιδείας.

Τι προβλέπει ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας

Με την εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (νόμος 5209/2025) καθιερώνονται αυστηρότερες κυρώσεις για παραβάσεις που θέτουν σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια.

Ενδεικτικά:

Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ: για επίπεδο 0,50–0,80 g/l, πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες· για 0,80–1,10 g/l, πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 90 ημέρες. Για επίπεδο άνω του 1,10 g/l, πρόστιμο 1.200 ευρώ, αφαίρεση άδειας/πινακίδων για 180 ημέρες, ακινητοποίηση οχήματος και πιθανή ποινική δίωξη.

Οδήγηση χωρίς δίπλωμα: πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος, φυλάκιση έως 2 έτη· για υποτροπή πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 4 έτη.

Υπέρβαση ορίου ταχύτητας > 50 χλμ/ώρα: πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 60 ημέρες· υποτροπή πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας έως 180 ημέρες, για δεύτερη υποτροπή 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 1 έτος.

Το συνδυαστικό αποτέλεσμα των περιπτώσεων Ματσούκα και Τσιτσιπά ανταποκρίνεται στις κατηγορίες που πλέον αντιμετωπίζουν υψηλότερες κυρώσεις — στον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπεται όχι μόνο το διοικητικό πρόστιμο και η αφαίρεση άδειας, αλλά και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις η ποινική δίωξη.