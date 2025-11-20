Δήμητρα Ματσούκα: Είναι πολύ στεναχωρημένη, αδικεί τον εαυτό της, λέει ο δικηγόρος της

Στις 2 Δεκεμβρίου θα οδηγηθεί στο Αυτόφωρο η Δήμητρα Ματσούκα, που συνελήφθη να οδηγεί μεθυσμένη, χωρίς δίπλωμα, χωρίς πινακίδες και με ταχύτητα πολύ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο στην Βουλιαγμένη.

Ο δικηγόρος της, Αλέξης Στεφανάκης, δηλώνει πως η πελάτισσά του «είναι πολύ στεναχωρημένη» και σημείωσε πως η ηθοποιός «αδικεί τον εαυτό της».

«Μίλησα σύντομα με την Δήμητρα και μου είπε πέντε πράγματα. Η Δήμητρα είναι ένα φως. Ένα πολύ ταλαντούχο πλάσμα, ένα πολύ γλυκό πλάσμα, ένας καλός άνθρωπος. Άρα αυτό συνάδει και με μία συμπεριφορά. Η ελληνική δικαιοσύνη μας ζητά εξηγήσεις. Οφείλουμε αυτές τις εξηγήσεις να τις δώσουμε ευθαρσώς και ευπροσώπως. Άκουσα γιατί τα ίδια μου είπε και εκείνη ότι της είχαν αφαιρέσει την πινακίδα (σ.σ. παραβάσεις). Αυτό εδώ έχει να κάνει με τον δόλο, αν πραγματικά ήθελε να έχει μια συμπεριφορά, αυτά όλα θα τα εξετάσουμε», είπε ο κ. Στεφανάκης στο MEGA.

«Αυτό που είναι δεδομένο που συμφωνούμε είναι ότι η Δήμητρα, κάθε προβεβλημένος άνθρωπος, οφείλει ταυτόχρονα η συμπεριφορά του να αναλογεί στο ταλέντο, την αύρα και το φως του. Άρα η πιο στεναχωρημένη σήμερα είναι η ίδια η Δήμητρα γιατί αυτή η εικόνα αδικεί και την ίδια. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα τα συγκεντρώσουμε και θα απαντήσουμε. Θέλω να πιστεύω ότι είναι ένα ατυχές συμβάν. Δεν είχαμε τρακάρισμα, σωματικές βλάβες, κάτι άλλο», συμπλήρωσε.

Ο δικηγόρος επανέλαβε πως η Δήμητρα Ματσούκα «είναι πολύ στεναχωρημένη» και συμπλήρωσε: «Η ίδια αδικεί τον εαυτό της. Ταυτόχρονα η συμπεριφορά σου πρέπει να συνάδει με την λάμψη σου. Το ταλέντο να συνάδει με την συμπεριφορά σου. Ξέρει η ίδια ότι πρώτη αδίκησε τον εαυτό της. Αν τον αδίκησε επειδή ήταν αμελής σε κάποιες συμπεριφορές θα το εξετάσουμε. Αλλά το αυτονόητο το λέμε, το αποδεχόμαστε».

Ελεύθερη η Δήμητρα Ματσούκα

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν χθες βράδυ στις 23:40 επί της οδού Αθηνάς στη περιοχή της Βουλιαγμένης με την γνωστή ηθοποιό να συλλαμβάνεται καθώς οδηγούσε πολύ πάνω από το όριο ταχύτητας και υπό την επήρεια μέθης.

Συγκεκριμένα, επί της οδού Αθηνάς στη Βουλιαγμένη και στο ύψος της οδού Δανάης κινούνταν με ταχύτητα 97 χλμ/ώρα, αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 50 χλμ/ώρα που ορίζεται με ρυθμιστική πινακίδα, υπερβαίνοντας κατά αυτόν τον τρόπο το ανώτατο όριο ταχύτητας κατά 47 χλμ/ώρα.

Κατά τον τροχονομικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η 51χρονη ηθοποιός δεν είχε δίπλωμα καθώς της είχε αφαιρεθεί στις 10 Οκτωβρίου, ενώ δεν είχε ούτε πινακίδες καθώς της είχαν αφαιρεθεί πριν από μερικές ημέρες, στις 16 Νοεμβρίου από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών.

Οι αστυνομικοί υπέβαλαν την ηθοποιό και σε έλεγχο αλκοόλ με το αλκοτέστ να δείχνει ποσοστό 0,42mg/l κατά την πρώτη μέτρηση και 0,38mg/l κατά τη δεύτερη μέτρηση. Αξίζει να σημειωθεί πως το όριο είναι 0,25 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα. Στη συνέχεια, προσήχθη στο Α’ Τμήμα Νοτιοανατολικής Αττικής, όπου και ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, όταν οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το αυτοκίνητο δεν έφερε πινακίδες κυκλοφορίας, η Ματσούκα φέρεται να είπε: «Μου πήραν τις πινακίδες στο Κολωνάκι», αναφερόμενη στο περιστατικό όπου η Τροχαία είχε αφαιρέσει τις πινακίδες λίγες ημέρες πριν, στις 16 Νοεμβρίου. Αντίστοιχα, το δίπλωμα οδήγησης είχε αφαιρεθεί νωρίτερα, στις 10 Οκτωβρίου, γεγονός που επίσης προέκυψε από τον έλεγχο.

Η Δήμητρα Ματσούκα οδηγήθηκε το πρωί της Πέμπτης στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Η δίκη της αναβλήθηκε για τις 2 Δεκεμβρίου, προκειμένου να προσκομιστούν οι βεβαιώσεις ότι έχει πληρώσει τις κλήσεις. Η ηθοποιός αφέθηκε ελεύθερη.

Από την εισαγγελία πρωτοδικών Αθήνας ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για επικίνδυνη οδήγηση, κυκλοφορία οχήματος που του έχουν αφαιρεθεί οι πινακίδες και οδήγηση από πρόσωπο που του έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα.