Ζιακόπουλος για καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα: «Μόνο το χιόνι θα μας γλιτώσει»

Καταιγίδες και βροχές συνεχίζουν να μονοπωλούν το καιρικό σκηνικό στη Βορειοδυτική Ελλάδα με τα κατά τόπους φαινόμενα να είναι ιδιαιτέρως έντονα και όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσουν και τις επόμενες μέρες.

Στη νέα του ανάρτηση στο ιστολόγιο του για την έκβαση των φαινομένων ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος επικαλείται την παροιμία του παππού του «αν δεν το πασπαλίσει στα βουνά, οι βροχές δεν σταματούν» για να δείξει πώς θα κινηθεί και θα εξελιχθεί το μέτωπο της κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με τον έμπειρο μετεωρολόγο, το βαρομετρικό χαμηλό που κινείται στην Αδριατική, σε συνδυασμό με το ψυχρό μέτωπο που φθάνει έως την κεντρική Μεσόγειο και το νέο χαμηλό στον Κόλπο της Γένοβας, δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για επίμονη κακοκαιρία στη Δυτική και Βορειοδυτική Ελλάδα, οδηγώντας σε μεγάλα ύψη βροχής και σε αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για την πορεία των καταιγίδων στην Δυτική Ελλάδα

Βαρομετρικό χαμηλό στην Αδριατική, συνοδευόμενο από ψυχρό μέτωπο που εκτείνεται ως την κεντρική Μεσόγειο, κινείται Α-ΒΑ. Ταυτόχρονα, ένα άλλο χαμηλό σχηματίζεται στον Κόλπο της Γένοβας. Με αυτές τις συνθήκες ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας, το νέο εικοσιτετράωρο (Παρασκευή), οι ισχυρές βροχές και οι τοπικές καταιγίδες στη Δ-ΒΔ Ελλάδα θα συνεχιστούν, με συνέπεια ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων και κατολισθήσεων σε τοπικό επίπεδο να παραμένει σοβαρός. Κατά τα άλλα, οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα επίπεδα των τελευταίων ημερών.

Το Σάββατο (22/11), βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται κυρίως στη Δ-ΒΔ Ελλάδα και τις Β-ΒΑ περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν-ΝΔ 5 με 7 μποφόρ, αλλά από το απόγευμα στη Δ. Ελλάδα θα αρχίσουν να στρέφονται σε Δ-ΒΔ με ένταση ως τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Την Κυριακή (23/11), τα καιρικά φαινόμενα θα εξασθενήσουν, αλλά δεν θα λείψουν οι σύντομες τοπικές βροχές στη Δ-ΒΔ Ελλάδα, τη Β-ΒΑ χώρα, τα νησιά του Α, Αιγαίου κα τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι βαθμιαία και από τα δυτικά προς τα ανατολικά θα στραφούν σε Δ-ΒΔ με ένταση ως τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, η οποία θα γίνει πιο αισθητή στις δυτικές, κεντρικές και βόρειες περιοχές τη χώρας.

* Αυτό αναμένεται να γίνει τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή.