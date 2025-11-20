Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού: Σε ποιες περιοχές συνεχίζονται οι έντονες βροχοπτώσεις

Οι βροχές και οι καταιγίδες που εκδηλώνονται στη δυτική - βορειοδυτική Ελλάδα αναμένεται τη νύχτα να ενταθούν εκ νέου, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Αύριο ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ιθάκη), την Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο.

Βαθμιαία ύφεση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται από αργά αύριο τη νύχτα προς το Σάββατο.