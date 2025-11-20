Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού: Σε ποιες περιοχές συνεχίζονται οι έντονες βροχοπτώσεις

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού: Σε πο...

Βαθμιαία ύφεση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται από αργά αύριο τη νύχτα προς το Σάββατο.

Οι βροχές και οι καταιγίδες που εκδηλώνονται στη δυτική - βορειοδυτική Ελλάδα αναμένεται τη νύχτα να ενταθούν εκ νέου, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ.

Αύριο ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ιθάκη), την Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο.

Βαθμιαία ύφεση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται από αργά αύριο τη νύχτα προς το Σάββατο.

Ειδήσεις Τώρα

Το τελευταίο «αντίο» στον Αλέκο Φλαμπουράρη

Κάηκαν τα ελαιόδεντρα, «τσουρουφλίστηκαν» τα ελαιοτριβεία στην Αχαΐα- Σε ποιες περιοχές η καταστροφή έφτασε στο 80%

Δείτε πως κατέληξε γνωστός πατρινός που θέλησε να κάνει μια βόλτα στον ποδηλατόδρομο της Πάτρας - ΒΙΝΤΕΟ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Καιρός Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού

Ειδήσεις