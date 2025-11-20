Το τελευταίο «αντίο» στον Αλέκο Φλαμπουράρη

Πλήθος ανθρώπων αποχαιρέτησε τον Αλέκο Φλαμπουράρη στο Πάρκο Ελευθερίας, στον χώρο του πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ, όπου τελέστηκε η πολιτική του κηδεία.

Ο ιστορικός αγωνιστής της Αριστεράς «έφυγε» την Τρίτη 18/11 σε ηλικία 87 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένειά του. Η σύζυγός του, Εύη, εμφανώς συγκλονισμένη, έφτασε υποβασταζόμενη από τον γιο τους, Μιχάλη, και λύγισε μπροστά στο φέρετρο.

Στην τελετή παρευρέθηκαν ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος, ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, οι βουλευτές Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος και Σία Αναγωνστοπούλου, αλλά και πολλοί ακόμη πολιτικοί από διαφορετικούς χώρους.

Επικήδειους λόγους εκφώνησαν ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής και στέλεχος της Νέας Αριστεράς Νίκος Βούτσης, ο Σωκράτης Φάμελλος και στενοί συνεργάτες του εκλιπόντος.

Η σορός του Αλέκου Φλαμπουράρη θα αποτεφρωθεί στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, σε στενό οικογενειακό κύκλο