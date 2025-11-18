Αλέκος Φλαμπουράρης: Ο «Νέστορας» της Αριστεράς και ο «μέντορας» του Αλέξη Τσίπρα

Μία ολόκληρη ζωή στην ελληνική Αριστερά πέρασε ο Αλέκος Φλαμπουράρης, που «έφυγε» σε ηλικία 87 ετών από καρδιά την Τρίτη (18.11.2025).

Ο εκλιπών, εκτός από βασικός συντάκτης της ιδρυτικής διακήρυξης του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια ο μέντορας του Αλέξη Τσίπρα.

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης ξεκίνησε από το ΚΚΕ και τη Νεολαία Λαμπράκη τη δεκαετία του ’60, και το τέλος της μακράς πολιτικής του διαδρομής ταυτίστηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ, όπου ήταν το «δεξί χέρι» του Αλέξη Τσίπρα.

Το ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς και πρώην βουλευτής και υπουργός προδόθηκε από την καρδιά του και άφησε την τελευταία του πνοή στα 87 του χρόνια.

Ο «παππούς του ΣΥΡΙΖΑ», όπως τον αποκαλούσαν στην Κουμουνδούρου, ήταν ένας άνθρωπος που εμπιστευόταν τυφλά για πάντα ο Αλέξης Τσίπρας, καθώς ήταν φίλος με τον πατέρα του πρώην πρωθυπουργού, Παύλο. Οι δύο τους είχαν συνεργαστεί στις κατασκευές.

Μάλιστα, όταν ο Αλέξης Τσίπρας «έχασε» τον πατέρα του, τον Οκτώβριο του 2012, ήταν ο άνθρωπος που τον στήριξε. Χαρακτηριστικό της σχέσης που είχε με τον πρώην πρωθυπουργό ο εκλιπών, είναι πως οι δύο γιοι του τον φώναζαν «παππού» κι ο ίδιος τον θεωρούσε δεύτερο πατέρα του.

Άνθρωπος με το χαμόγελο στα χείλη και έξω καρδιά, ήταν ταγμένος στη ριζοσπαστική Αριστερά.

Η Άρτα, ο Μπανιάς και ο Τσίπρας

Μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΚΚΕ Εσωτερικού, στη μεγάλη σύγκρουση της δεκαετίας του ’80 ανάμεσα στον Λεωνίδα Κύρκο και τον Αρτινό Γιάννη Μπανιά και τη μετέπειτα διάσπαση που «γέννησε» την ΕΑΡ, πήγε με τον δεύτερο.

Μετά από σχεδόν δύο δεκαετίας, τέλη της δεκαετίας του 2000, έμελλε να γνωρίσει έναν άλλον πολιτικό αρχηγό από την Άρτα, τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος τον όρισε συντονιστή του κυβερνητικού έργου μετά τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του 2015.

Μετά από τον ανασχηματισμό της 5ης Νοεμβρίου του 2016 διατήρησε τη θέση του στο υπουργείο, με τη διαφορά πως ανέλαβε αρμοδιότητες για την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών και για μεγάλες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.

Στις εθνικές εκλογές του 2019 ήταν στην 4η θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ και εξελέγη βουλευτής, ενώ στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου 2023 είχε τοποθετηθεί στην τελευταία, τιμητική θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας του κόμματος. Από τότε ήταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Τον περασμένο Μάρτιο είχε αναλάβει πρόεδρος του ΔΣ του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς.

Στο πλευρό του Τσίπρα έως το τέλος

Η σχέση του με τον Αλέξη Τσίπρα ήταν κομβική ιδιαιτέρως κατά το «καυτό» διάστημα του 2015, τη διαπραγμάτευση, το δημοψήφισμα και τελικώς την ψήφιση του τρίτου μνημονίου.

Παρέμεινε δίπλα στον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και μετά την ήττα του 2019, για την οποία είχε πει ότι δεν χρειάζεται καμία αυτοκριτική, υπερασπιζόμενος το έργο της κυβέρνησης στην οποία συμμετείχε. Είχε μάλιστα πει τη θρυλική πλέον ατάκα ότι τον σταματούν στον δρόμο και τον ρωτούν: «Ήταν ανάγκη να χάσετε;»!

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης τον Ιούλιο του 2024 είχε νοσηλευτεί με έμφραγμα, ενώ ήταν παντρεμένος με την Εύη Πανοτοπούλου – Φλαμπουράρη, γιατρό και επίσης στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και είχε έναν γιο, τον Μιχάλη.

Η παρακαταθήκη του είναι η πορεία του, μία πορεία δεκαετιών, που σημάδεψε η συμμετοχή του στους αγώνες κατά της δικτατορίας, αλλά και η προσήλωσή του στις αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης και της δημοκρατίας.