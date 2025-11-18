Πέθανε ο πρώην Υπουργός Αλέκος Φλαμπουράρης σε ηλικία 87 ετών

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών μετά το ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς, βουλευτής και υπουργός στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, Αλέκος Φλαμπουράρης.

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης, που είχε διατελέσει υπουργός Επικρατείας στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, ήταν πρόσωπο του στενού κύκλου του πρώην πρωθυπουργού.

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης γεννήθηκε στην Αθήνα, τελείωσε το 9ο Γυμνάσιο στη πλ. Κουμουνδούρου, μέλος του μαθητικού κινήματος συμμετέχοντας στους αγώνες αυτοδιάθεσης της Κύπρου.

Απόφοιτος του Πανεπιστημίου Γκρατς της Αυστρίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έχει εργαστεί ως πολιτικός μηχανικός. Στα νεανικά του χρόνια οργανώθηκε στο ΚΚΕ και στη Νεολαία Λαμπράκη και συνελήφθη για την αντιδικτατορική του δράση

Από την Μεταπολίτευση μέχρι σήμερα συμμετείχε στην Πολιτική Γραμματεία του ΚΚΕ Εσωτερικού, του ΚΚΕ Εσωτερικού-Ανανεωτική Αριστερά, του Συνασπισμού και κατόπιν στον ΣΥΡΙΖΑ του οποίου ήταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής.



Διετέλεσε Υπουργός Επικρατείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου στην Κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα από 27/1 έως 20/8/2015.

Ανέλαβε το ίδιο αξίωμα και στην δεύτερη κυβέρνηση, Αλέξη Τσίπρα, μέχρι τον ανασχηματισμό του Νοεμβρίου 2016 όπου και ορίστηκε Υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για θέματα της καθημερινότητας του Πολίτη.



Στις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2015 εκλέχθηκε βουλευτής Α΄ Αθηνών με το ΣΥΡΙΖΑ, θέση στην οποία επανεξελέγη στις εκλογές του Ιουλίου 2019.

Στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου 2023 τοποθετήθηκε στην τελευταία τιμητική θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας.