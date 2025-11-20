Πολική νύχτα στην Αλάσκα: Στην πόλη Utqiagvik ο ήλιος θα επανεμφανιστεί στις 22 Ιανουαρίου 2026

Για τους επισκέπτες το φαινόμενο είναι εντυπωσιακό, αλλά για τους ντόπιους αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής τους. Η πλήρης αυτή σκοτεινιά εξηγείται από ένα απλό φαινόμενο: την κλίση των 23,5 μοιρών της Γης. Τον χειμώνα, το βόρειο ημισφαίριο γέρνει τόσο μακριά από τον ήλιο ώστε οι περιοχές κοντά στον Βόρειο Πόλο δεν φωτίζονται καθόλου ακόμη και όταν η Γη περιστρέφεται.

Βρίσκεται πάνω από 330 μίλια βόρεια του Αρκτικού Κύκλου και, με πληθυσμό περίπου 5.000 κατοίκων, δεν θα δει τον ήλιο για περισσότερους από δύο μήνες. Το απόγευμα της Τρίτης, όταν ο ήλιος χάθηκε πίσω από τον ορίζοντα, μαζί του εξαφανίστηκε και η τελευταία ηλιαχτίδα μέχρι τις 22 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τη Washington Post.

Στο βορειότερο άκρο της Αλάσκας, η μικρή πόλη Ούτκιαγκβικ μπήκε την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025 στη μακρά πολική της νύχτα.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">A stunning timelapse captures the final sunrise and sunset of the year in Utqiaġvik, Alaska, as the northernmost U.S. town enters 65 days of polar night. <a href="https://t.co/5vkxKehhFb">pic.twitter.com/5vkxKehhFb</a></p>— AccuWeather (@accuweather) <a href="https://twitter.com/accuweather/status/1991150672906207333?ref_src=twsrc%5Etfw">November 19, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Χειμώνας χωρίς ήλιο, πολύ βόρεια του αρκτικού κύκλου

Ο αρκτικός κύκλος βρίσκεται στο γεωγραφικό πλάτος των 66,5°. Το Ούτκιαγκβικ, ωστόσο, βρίσκεται στο 71,17° — βαθιά μέσα στη ζώνη όπου ο ήλιος μένει κάτω από τον ορίζοντα όλο τον χειμώνα. Το καλοκαίρι, αντίθετα, επικρατεί συνεχής ημέρα: ο ήλιος δεν δύει ούτε τα μεσάνυχτα.

Η παρατεταμένη αυτή νύχτα τροφοδοτεί ένα από τα σκληρότερα κλίματα του πλανήτη. Το ένα τέταρτο των ημερών δεν ξεπερνούν τους 0°C, ενώ η θάλασσα υπερβαίνει το σημείο πήξης μόνο το 37% του χρόνου. Η απουσία φωτός ενισχύει και τον σχηματισμό του στρατοσφαιρικού πολικού στροβίλου, του τεράστιου στρόβιλου παγωμένου αέρα πάνω από τον Βόρειο Πόλο που επηρεάζει τους χειμώνες σε ολόκληρο το βόρειο ημισφαίριο.

Η εντυπωσιακή ισορροπία του πλανήτη

Στο χειμερινό ηλιοστάσιο, στις 21 Δεκεμβρίου, ο ήλιος θα παραμείνει 4,7° κάτω από τον ορίζοντα ακόμη και στο τοπικό μεσημέρι. Όσο πλησιάζει κανείς προς τον Πόλο, το φαινόμενο γίνεται πιο ακραίο: ο Βόρειος Πόλος βιώνει περίπου έξι μήνες συνεχούς νύχτας και στη συνέχεια έξι μήνες συνεχούς ημέρας.

Παρά τα ακραία αυτά φαινόμενα, η ετήσια κατανομή του ηλιακού φωτός παραμένει συνολικά ισορροπημένη. Το Ούτκιαγκβικ λαμβάνει περίπου τις ίδιες συνολικές ώρες ηλιοφάνειας μέσα στη χρονιά με το Μαϊάμι, το Σίδνεϊ ή τη Μόσχα: ο χειμώνας στερεί το φως, αλλά το καλοκαίρι το αποζημιώνει με αδιάκοπη ημέρα.