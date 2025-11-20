Ουκρανία: Αξιωματούχοι στο Κίεβο χαρακτηρίζουν παράλογο το σχέδιο Τραμπ

Το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία δέχθηκε έντονη κριτική από Ουκρανούς αξιωματούχους, που το χαρακτήρισαν «παράλογο», «προβοκατόρικο» και εργαλείο «αποπροσανατολισμού των συμμάχων», σύμφωνα με τον Guardian. Όπως επισημαίνουν, το κείμενο επαναλαμβάνει απαιτήσεις που είχε θέσει η Ρωσία το 2022, χωρίς καμία διαβούλευση με το Κίεβο.

Παρά τις επικρίσεις, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025 ότι είναι διατεθειμένος να συζητήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο το αμφιλεγόμενο σχέδιο, το οποίο προβλέπει σημαντικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής.

Το γραφείο του προέδρου επιβεβαίωσε ότι έλαβε το σχέδιο και ανέφερε ότι οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν «τις υπάρχουσες διπλωματικές δυνατότητες» και «τα απαραίτητα σημεία για την επίτευξη ειρήνης» τις επόμενες ημέρες.

Το σχέδιο, που συντάχθηκε μεταξύ άλλων από τον Κιρίλ Ντμίτριεφ, στενό συνεργάτη του Βλαντίμιρ Πούτιν, και τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ, προτείνει η Ουκρανία να εγκαταλείψει τον βόρειο τμήμα του Ντονμπάς, να μειώσει τον στρατό της στο μισό και να παραδώσει τα όπλα μεγάλης εμβέλειας.

Σχέδιο που θυμίζει «σχεδόν παράδοση»

Το κείμενο απαγορεύει την παρουσία ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία - αποκλείοντας μια δυτική ειρηνευτική δύναμη - ενώ προσφέρει ασαφείς αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας. Προβλέπει επίσης επίσημη αναγνώριση της ρωσικής γλώσσας και της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, πάγιες απαιτήσεις του Κρεμλίνου. Για πολλούς Ουκρανούς αξιωματούχους, τα μέτρα αυτά συνιστούν «τελείως ανεπίτρεπτη υπονόμευση της ουκρανικής κυριαρχίας».

Η συγκυρία δεν είναι τυχαία: ο Ζελένσκι αντιμετωπίζει σοβαρή πολιτική κρίση εξαιτίας σκανδάλου διαφθοράς που εμπλέκει πρώην συνεργάτες και υπουργούς του. Στο Κίεβο, αρκετοί αναλυτές θεωρούν ότι η Μόσχα προσπαθεί να εκμεταλλευθεί αυτήν την αδυναμία. Οι ΗΠΑ, από την πλευρά τους, πιέζουν ανοικτά το Κίεβο να δεχθεί ένα πλαίσιο διαπραγμάτευσης. Την Πέμπτη, ο Ζελένσκι είχε επαφές με τον νέο ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, ο οποίος βρίσκεται στην Ουκρανία για αξιολόγηση της στρατιωτικής κατάστασης.

Η Ευρώπη αιφνιδιασμένη και επιφυλακτική

Στις Βρυξέλλες, πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δηλώνουν ότι ενημερώθηκαν για το σχέδιο μόνο μετά τη δημοσιοποίησή του. Υπενθυμίζουν ότι η Ευρώπη παραμένει ο βασικός στρατιωτικός και οικονομικός υποστηρικτής της Ουκρανίας. «Χαιρετίζουμε κάθε προσπάθεια για ειρήνη, αλλά κανένα σχέδιο δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς Ουκρανούς και Ευρωπαίους», τόνισε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, σημειώνοντας ότι το σχέδιο «δεν ζητά καμία παραχώρηση από τη Ρωσία».

Ενώ οι διπλωματικές διεργασίες συνεχίζονται, η κατάσταση στο μέτωπο παραμένει δραματική: η Ρωσία εντείνει τις συστηματικές επιθέσεις της κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας. Την Τετάρτη, βομβαρδισμοί έπληξαν πόλεις στα δυτικά της χώρας, μεταξύ αυτών και την Τερνόπιλ, όπου 26 άνθρωποι - ανάμεσά τους τρία παιδιά - σκοτώθηκαν στα σπίτια τους.