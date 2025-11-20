Γιάννης Λάλας: Προφυλακίστηκαν οι τέσσερις κατηγορούμενοι- Τι δήλωσαν

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα, που σημειώθηκε την 1η Νοεμβρίου σε σαλέ στον Επτάλοφο Φωκίδας, οδηγήθηκαν στη φυλακή.

Ο 37χρονος, που θεωρείται ο κεντρικός ύποπτος στην υπόθεση, αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες. Κατά την απολογία του, φέρεται να δήλωσε ότι οι Αρχές πρέπει να αναζητήσουν τους πραγματικούς δράστες αλλού: «Ψάξτε άλλους να βρείτε τους δράστες».

Αναφορικά με τα όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή του, φέρεται να είπε ότι τα κατείχε για λόγους προσωπικής ασφάλειας, επαναλαμβάνοντας: «Δεν έχω καμία σχέση με την ανθρωποκτονία του 42χρονου». Την ίδια στάση άρνησης των κατηγοριών κράτησαν και οι άλλοι τρεις (3) συλληφθέντες: ένας 27χρονος, ήδη γνωστός στις αστυνομικές αρχές, και δύο νεότεροι, 21 και 22 ετών, οι οποίοι δεν είχαν προηγούμενη εμπλοκή με τις Αρχές.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι απολογήθηκαν επίσης για την απόπειρα ανθρωποκτονίας του 34χρονου Μάριου Πετράκη στο Παγκράτι, η οποία είχε γίνει στις 22 Σεπτεμβρίου. Ο Πετράκης είχε δεχθεί τρεις πυροβολισμούς στην είσοδο της πολυκατοικίας του, τραυματιζόμενος ελαφρά. Όπως συνέβη και στην υπόθεση Λάλα, οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν και σε αυτή την περίπτωση τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.