«Κλικ» από τη μεγάλη συναυλία λήξης του Welcome to UP 2025 με τους Πορτοκάλογλου, Κότσιρα

Ένας ισχυρός θεσμός για την Πάτρα και το Πανεπιστήμιό της

Με μια μοναδική συναλία με τους Πορτοκάλογλου και Κότσιρα και χιλιάδες φοιτητές και πολίτες πέρασε στην ιστορία το Welcome to up 2025, το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Η συναυλία αποτέλεσε το αποκορύφωμα μιας σειράς δράσεων που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες στο πλαίσιο του Welcome to UP 2025, σηματοδοτώντας με τον καλύτερο τρόπο την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς και δίνοντας ένα ζεστό, μελωδικό καλωσόρισμα στους πρωτοετείς φοιτητές.

Το ραντεβού ανανεώθηκε ήδη για τον επόμενο Οκτώβριο, με το Welcome to UP 2026 να υπόσχεται ακόμα περισσότερες εκπλήξεις.

 

