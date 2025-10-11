Πάτρα: Mεγάλο φινάλε για το “Welcome to UP 2025” με Πορτοκάλογλου & Κότσιρα - Χιλιάδες κόσμου στην πλατεία Γεωργίου - ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

Με μια αξέχαστη μουσική βραδιά και χιλιάδες πατρινούς και φοιτητές να δίνουν το «παρών» στην πλατεία Γεωργίου, ολοκληρώνεται το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών, Welcome to UP 2025.

Το φινάλε της διοργάνωσης κάνουν δύο από τους πιο αγαπημένους και καταξιωμένους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής, ο Νίκος Πορτοκάλογλου και ο Γιάννης Κότσιρας, σε μια μεγάλη ανοιχτή συναυλία που γεμίζει με παλμό, συγκίνηση και τραγούδι το κέντρο της Πάτρας.

Με σεβασμό ο ένας στο έργο του άλλου και με κοινό παρονομαστή την αγάπη για τη μουσική, οι δύο ερμηνευτές παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα γεμάτο διαχρονικά τραγούδια, στιγμές υψηλής συναισθηματικής έντασης και δυνατή ενέργεια. Από τις μεγάλες επιτυχίες των προσωπικών τους δισκογραφιών μέχρι αγαπημένα κομμάτια που έχουν σημαδέψει ολόκληρες γενιές, το κοινό συμμετέχει ενεργά, τραγουδώντας και χειροκροτώντας σε κάθε ευκαιρία.

Η συναυλία αποτελεί το αποκορύφωμα μιας σειράς δράσεων που πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες στο πλαίσιο του Welcome to UP 2025, σηματοδοτώντας με τον καλύτερο τρόπο την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς και δίνοντας ένα ζεστό, μελωδικό καλωσόρισμα στους πρωτοετείς φοιτητές.

Το ραντεβού ανανεώθηκε ήδη για τον επόμενο Οκτώβριο, με το Welcome to UP 2026 να υπόσχεται ακόμα περισσότερες εκπλήξεις.