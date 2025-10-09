Πάτρα: Κοσμοσυρροή στο μεγάλο φοιτητικό χωριό του Welcome to UP 2025- Πλημμύρισε από κόσμο το campus του Πανεπιστημίου

Σε εξέλιξη το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών
Η «καρδιά» του Welcome to UP 2025 powered by ΔΕΗ, του Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου Πατρών, χτυπά δυνατά στο Πάρκο της Ειρήνης, εκεί όπου έχει στηθεί το πολύβουο, γιορτινό και δημιουργικό φοιτητικό χωριό, το οποίο προσελκύει χιλιάδες φοιτητές.
Ο χώρος έχει μεταμορφωθεί σε σημείο συνάντησης και γνωριμίας για πρωτοετείς, φοιτητές παλαιότερων ετών, καθηγητές, ερευνητές, καλλιτέχνες, εθελοντές, αθλητές, συλλόγους και δημιουργικές ομάδες. Εκεί, δομές, δράσεις και υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, καθώς και οι χορηγοί του Φεστιβάλ, παρουσιάζονται μέσα από τα εκθεσιακά τους περίπτερα, δημιουργώντας έναν πολύχρωμο καμβά ακαδημαϊκής, πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής.
Welcome to UP 2025: Το κέφι χτυπάει κόκκινο με Σκιαδαρέσες, TechDreamers και ΝΕΜΙΑ- Το πρόγραμμα της Παρασκευής 10 Οκτωβρίου
ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Η Πέμπτη 9 Οκτωβρίου στο Welcome to UP 2025 powered by ΔΕΗ είναι μια μέρα γεμάτη ενέργεια, χαρά και εμπειρίες που θα μείνουν αξέχαστες!
To Welcome to UP 2025 διοργανώνεται από τις 7 έως τις 11 Οκτωβρίου, από το Πανεπιστήμιο Πατρών, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε συνεργασία με τους Δήμους Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών/τριών, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα: https://welcometoup.upatras.gr/
