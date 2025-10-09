Πάτρα: Κοσμοσυρροή στο μεγάλο φοιτητικό χωριό του Welcome to UP 2025- Πλημμύρισε από κόσμο το campus του Πανεπιστημίου

Η «καρδιά» του Welcome to UP 2025 powered by ΔΕΗ, του Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου Πατρών, χτυπά δυνατά στο Πάρκο της Ειρήνης, εκεί όπου έχει στηθεί το πολύβουο, γιορτινό και δημιουργικό φοιτητικό χωριό, το οποίο προσελκύει χιλιάδες φοιτητές.

Ο χώρος έχει μεταμορφωθεί σε σημείο συνάντησης και γνωριμίας για πρωτοετείς, φοιτητές παλαιότερων ετών, καθηγητές, ερευνητές, καλλιτέχνες, εθελοντές, αθλητές, συλλόγους και δημιουργικές ομάδες. Εκεί, δομές, δράσεις και υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, καθώς και οι χορηγοί του Φεστιβάλ, παρουσιάζονται μέσα από τα εκθεσιακά τους περίπτερα, δημιουργώντας έναν πολύχρωμο καμβά ακαδημαϊκής, πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής.

Welcome to UP 2025: Το κέφι χτυπάει κόκκινο με Σκιαδαρέσες, TechDreamers και ΝΕΜΙΑ- Το πρόγραμμα της Παρασκευής 10 Οκτωβρίου

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ