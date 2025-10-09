Ισραήλ – Χαμάς: Η συγκινητική στιγμή που Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι στη Γάζα ανακοινώνουν τη συμφωνία- ΒΙΝΤΕΟ

Συγκλονιστικές σκηνές εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τετάρτης, 9 Οκτωβρίου 2025, στη Γάζα, όταν δημοσιογράφοι βγήκαν στους σκοτεινούς δρόμους για να ενημερώσουν τον κόσμο για τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς που θα δώσει ένα τέλος στον πολυετή πόλεμο.

Στην βόρεια πλευρά της Γάζας, οι κάτοικοι, δεν είχαν ενημερωθεί σχετικά με τη συμφωνία, καθώς το ίντερνετ και το ρεύμα έχουν διακοπεί και έτσι, οι δημοσιογράφοι περπάτησαν στους δρόμους και με φακούς από τα κινητά τους στα χέρια και φωνάζοντας για να ενημερωθεί ο κόσμος για το χαρμόσυνο γεγονός.

Τις συγκινητικές εικόνες κατέγραψε σε βίντεο και τις μοιράστηκε στα social media o Παλαιστίνιος φωτορεπόρτερ Άνας Άγιαντ, αναφέροντας πως στα πλάνα φαίνεται ο δημοσιογράφος Σάλεχ αλ-Τζαφαράουι καθώς και άλλοι άνδρες που φορούν γιλέκα δημοσιογράφων να περπατούν στους σκοτεινούς δρόμους της βόρειας Γάζας, φωνάζοντας προς τους κατοίκους ότι έχει συμφωνηθεί ανακωχή, με το βίντεο να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

«Στη βόρεια Γάζα, η κατάσταση είναι διαφορετική. Οι άνθρωποι εδώ αγνοούν λόγω έλλειψης δικτύων διαδικτύου. Ο Saleh και η νεολαία φωνάζουν με την κορυφή της φωνής τους ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να καθησυχάσουν και να ενημερώνονται», αναφέρει η λεζάντα στο συγκινητικό βίντεο που αναρτήθηκε.

«Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας αψήφησαν τη διακοπή του ίντερνετ στην περιοχή, και χρησιμοποίησαν τις φωνές τους για να ενημερώσουν τον πληθυσμό σχετικά με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός τα μεσάνυχτα της Πέμπτης», αναφέρει ανάρτηση στο Χ που αναρτά το βίντεο.