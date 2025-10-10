Στο "κόκκινο" το Welcome to UP 2025 με τις Σκιαδαρέσες - ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά στο Πάρκο της Ειρήνης, στην Πανεπιστημιούπολη της Πάτρας, στο πλαίσιο του Welcome to UP 2025.

Στη σκηνή βρίσκονται οι Σκιαδαρέσες, οι δίδυμες Όλγα και Νίκη Σκιαδαρέση, κόρες του γνωστού ηθοποιού Γεράσιμου Σκιαδαρέση, οι οποίες μαγεύουν το κοινό με τη ζεστή τους παρουσία και τη συναισθηματικά φορτισμένη ερμηνεία τους.

Με ένα πρόγραμμα γεμάτο τραγούδια που μιλούν για αγάπη, απώλεια, αναζήτηση και χαρά, οι Σκιαδαρέσες εκφράζουν με αυθεντικότητα τα συναισθήματα και τις ανησυχίες της γενιάς τους, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα συγκίνησης και οικειότητας. Η σκηνική τους χημεία και η καλλιτεχνική τους ωριμότητα κερδίζουν τις εντυπώσεις, ενώ το κοινό παρακολουθεί καθηλωμένο τη μουσική τους αφήγηση.

Αμέσως μετά, τη σκυτάλη αναλαμβάνουν οι TechDreamers, οι οποίοι υπόσχονται να μετατρέψουν την Πανεπιστημιούπολη σε ένα ζωντανό πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής, με δυναμικά beats και σύγχρονους ήχους που θα κρατήσουν τον ρυθμό και τη διάθεση ψηλά μέχρι αργά το βράδυ.