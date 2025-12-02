Πάτρα: Αποχαιρέτησαν για πάντα τον Δημήτρη Χωρίτο- Θλίψη στην κηδεία του δημοσιογράφου

Οικογένεια, συγγενείς, φίλοι, παλιοί συνεργάτες και εκπρόσωποι φορέων, αποχαιρέτησαν για πάντα τον δημοσιογράφο Δημήτρη Χωρίτο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 61 χρόνια του.

Το τελευταίο διάστημα έδινε μάχη με τον καρκίνο. Με συνέπεια, αγάπη για το λειτούργημα και αφοσίωση στην ενημέρωση, υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με ήθος και καθαρότητα, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα σε κάθε μέσο όπου εργάστηκε.

Η κηδεία του τελέστηκε σε κλίμα βαθιάς θλίψης στον νέο Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα Πατρών.