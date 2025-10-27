Πάτρα: Οργή ΣΚΕΑΝΑ για το αλκοόλ σε ανήλικους- «Δεν τους θεωρούμε συναδέλφους- Είναι τα δικά μας παιδιά»

«Δεν τους θεωρούμε καν συναδέλφους, δεν τους εκπροσωπούμε. Φέρνουμε στη θέση των παιδιών αυτών, τα δικά μας παιδιά» τονίζει στο thebest.gr ο πρόεδρος του ΣΚΕΑΝΑ Τάκης Ματθαιόπουλος, σχετικά με τη διάθεση αλκοόλ σε ανήλικους από τα καταστήματα εστίασης.

Το φαινόμενο φαίνεται να λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις, ενώ οι έλεγχοι των αρχών έχουν εντατικοποιηθεί μετά και τον θάνατο της 16χρονης. στο Γκάζι. Μόλις προχθές, αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών, συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη και τον υπεύθυνο λειτουργίας καταστήματος εστίασης, στον πεζόδρομο της Ηφαίστου, καθώς διαπιστώθηκε ότι σερβίριζαν αλκοόλ, συγκεκριμένα κρασί, σε 16χρονη.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες, μετά από παρόμοιο συμβάν στην Πάτρα, το οποίο είχε αποκαλύψει το thebest.gr. Τότε, οι υπεύθυνοι είχαν οδηγηθεί στην αυτόφωρη διαδικασία, όμως αθωώθηκαν, καθώς έγινε δεκτός ο ισχυρισμός ότι οι ανήλικοι «έδειχναν μεγαλύτεροι».

Ο πρόεδρος του ΣΚΕΑΝΑ, καταδικάζει απερίφραστα το φαινόμενο: «Η διάθεση αλκοόλ στους ανήλικους απαγορεύεται ρητώς. Πέρα από τη νομική διάσταση, είναι πάνω απ’ όλα ηθικό το ζήτημα», υπογραμμίζει. «Ως ΣΚΕΑΝΑ είμαστε κάθετα αντίθετοι σε τέτοιες συμπεριφορές. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, καμία παρανόηση, καμία δυσκολία ελέγχου καθώς οι καταστηματάρχες οφείλουν να ζητούν ταυτότητα. Με το νέο αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο πρέπει όλοι να εναρμονιστούμε. Οφείλουμε να είμαστε πιο προσεκτικοί και να συμπεριφερόμαστε σαν να πρόκειται για τα δικά μας παιδιά», προσθέτει.

«Σε κάθε περίπτωση, είτε κατόπιν καταγγελιών είτε στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων, όταν εντοπίζονται παραβάσεις, θα εφαρμόζονται όσα προβλέπει ο νόμος», είχε δηλώσει στο thebest.gr ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, Δημήτρης Λιούκας. «Η προστασία των νέων δεν είναι ευθύνη μόνο των ελεγκτικών αρχών, αλλά ολόκληρης της κοινωνίας, που πρέπει να διαφυλάσσει τις επόμενες γενιές από κάθε λογής κινδύνους».