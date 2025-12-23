Έξοδος από παρακαμπτηρίους και ουρές χιλιομέτρων - Διαβουλεύσεις αγροτών και Αστυνομίας - Άνοιξαν δύο λωρίδες για τα ΙΧ σε Θήβα, Κάστρο και Αμφίκλεια

Ουρές χιλιομέτρων δημιουργούνται στα κύρια οδικά δίκτυα της χώρας όσο περνάει η ώρα και φεύγουν όλο και περισσότεροι εκδρομείς για τα Χριστούγεννα.

Οι αγρότες άνοιξαν, όπως είχαν αποφασίσει, τους δρόμους αλλά η διέλευση των οχημάτων γίνεται -στις περισσότερες περιπτώσεις- από παρακαμπτηρίους, καθώς η Τροχαία δεν δίνει πράσινο φως για κυκλοφορία μέσα από τα μπλόκα.

Αποτέλεσμα είναι να προκαλούνται μεγάλες καθυστερήσεις σε σημαντικές οδικές αρτηρίες.

Στο μπλόκο της Νίκαιας, στη Λάρισα, επί της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης, ο δρόμος είναι κλειστός από το ύψος του Νέου Περιβολιού έως τον Πλατύκαμπο.

Στο μεγαλύτερο μπλόκο της χώρας, στην Καρδίτσα, στον Ε-65, ο δρόμος είναι κλειστός από το ύψος της Αγίας Παρασκευής έως και τους Αγίους Θεοδώρους.

Στις περισσότερες περιπτώσεις η κυκλοφορία διεξάγεται από παρακαμπτήριους οδούς. Οι οδηγοί μπορούν να δουν εναλλακτικές διαδρομές και ποια παράκαμψη υπάρχει σε κάθε σημείο του οδικού δικτύου από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Λόγω της έντονης συμφόρησης στους δρόμους, μάλιστα, αγρότες και Αστυνομία βρίσκονται σε συνεννόηση και άνοιξαν δύο λωρίδες κυκλοφορίας για τα ΙΧ σε Θήβα, Κάστρο και Αμφίκλεια προς Θεσσαλονίκη

Μετ’ εμποδίων διεξάγεται και η κυκλοφορία στο Σχηματάρι αλλά και στη Ριτσώνα με τα οχήματα να δημιουργούν ουρές χιλιομέτρων νωρίτερα.

Στη Ριτσώνα, συγκεκριμένα, η Τροχαία έδωσε λίγο μετά τις 17:00 σε κυκλοφορία τον δρόμο στην είσοδο της Εθνικής Οδού, στο ύψος της αερογέφυρας της Αττικής οδού, στην έξοδο προς Θήβα.

Η εικόνα από τα μπλόκα

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η κίνηση προς Κυλλήνη γίνεται μέσα από το κέντρο της Πάτρας, ενώ στον κόμβο της Σιάτιστας παραγωγοί από όλη τη Δυτική Μακεδονία τηρούν την απόφαση της Συντονιστικής να μην επιτραπεί η διέλευση οχημάτων κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Οσοι ταξιδεύουν προς Κοζάνη ή Ιωάννινα πρέπει να ακολουθούν πινακίδες για παρακαμπτήριο.

Στα διόδια των Μαλγάρων, άνοιξε το ρεύμα προς Αθήνα, με τους αγρότες να έχουν αποφασίσει ότι θα αφήσουν ανοιχτό τον δρόμο έως και την Παρασκευή.

Αγνωστο παραμένει τι θα γίνει στο μπλόκο των Πράσινων Φαναριών όπου έχουν γίνει ανακατατάξεις στα τρακτέρ. Οι αγρότες έχουν στείλει επιστολή όπου ζητούν να αποσυρθούν οι κλούβες της αστυνομίας που βρίσκονται επί της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των πολιτών από και προς το αεροδρόμιο Μακεδονία.

Επίσης αίρονται, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που ίσχυαν στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Ν. Εφέσου (427ο χιλιόμετρο) της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Αθηνών στην Πιερία.

Σε ισχύ παραμένουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που αφορούν στη διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων με κατεύθυνση προς Αθήνα, από τον βόρειο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης (438ο χιλιόμετρο) έως τον νότιο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης (434ο χιλιόμετρο) του αυτοκινητόδρομου. Τα οχήματα που κινούνται στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών με κατεύθυνση προς Αθήνα, εκτρέπονται από τον βόρειο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης στην περιφερειακή οδό Κατερίνης και μέσω του νότιου ανισόπεδου κόμβου Κατερίνης εισέρχονται στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών.

Στον Προμαχώνα Σερρών, ανοικτός είναι ο δρόμος με τη Συντονιστική των αγροτών να διαβεβαιώνει ότι αυτό θα ισχύει για τις επόμενες τρεις ημέρες. Την Παρασκευή συνεδριάζουν με πρόθεση κλιμάκωσης την Πρωτοχρονιά ενώ 50 τρακτέρ με κάλεσμα της Συντονιστικής έρχονται να ενισχύσουν το μπλόκο, με ενδεχόμενο πολύωρων αποκλεισμών από την Παρασκευή.

Τέλος, οι αγρότες της Εύβοιας ανακοίνωσαν ότι δεν θα κλείσουν τη νέα γέφυρα Χαλκίδας έως και την Παρασκευή.

Πάντως, στις 26 Δεκεμβρίου αναμένονται νέες συνελεύσεις στα μπλόκα οι οποίες θα καθορίσουν τα επόμενα βήματα των αγροτικών κινητοποιήσεων.