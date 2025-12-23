Αγρότες: Ουρά 15 χλμ στην Αθηνών – Λαμίας στο ύψος της Ριτσώνας - Δεν ανοίγει για τα Ι.Χ. η Περιμετρική Πατρών- Άνοιξαν τα Μάλγαρα

Η Τροχαία επιμένει πως ο δρόμος παραμένει επικίνδυνος για τους οδηγούς με τα παραταγμένα τρακτέρ μέσα στον δρόμο.
Όσοι οδηγοί σκοπεύουν να ταξιδέψουν την περίοδο των Χριστουγέννων θα πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη υπομονή, καθώς από το πρωί της Τρίτης (23.12.25) επικρατεί έντονη αναστάτωση στο οδικό δίκτυο της χώρας.
Παρότι οι αγρότες στα περισσότερα μπλόκα δηλώνουν ότι θα μετακινήσουν τα τρακτέρ τους στην άκρη των αυτοκινητοδρόμων, η Τροχαία επισημαίνει ότι η κυκλοφορία εξακολουθεί να εγκυμονεί κινδύνους, λόγω της παρουσίας των παρατεταγμένων οχημάτων στο οδόστρωμα.
Από νωρίς το πρωί επικρατεί το αδιαχώρητο στην Αθηνών – Λαμίας. Λίγο πριν τον κόμβο της Ριτσώνας και για να αποφύγουν οι οδηγοί το μπλόκο του Κάστρου έχει δημιουργηθεί ουρά 15 χλμ, με τους οδηγούς να κινούνται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες.
Η τροχαία έχει περιορίσει την κυκλοφορία των οχημάτων σε μία λωρίδα και κατευθύνει τους οδηγούς προς τον κόμβο της Ριτσώνας. Όσοι θέλουν να φτάσουν Λαμία θα πρέπει να περάσουν μέσα από τη Λιβαδειά.
Από δύο λωρίδες διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων προς την Αθήνα και από τρεις προς τη Θεσσαλονίκη στα διόδια των Μαλγάρων
Από δύο λωρίδες κυκλοφορίας διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων προς την Αθήνα και από τρεις προς τη Θεσσαλονίκη στον αυτοκινητόδρομο της ΠΑΘΕ, στα Διόδια των Μαλγάρων, όπως ανακοινώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία. Το ρεύμα προς Αθήνα απελευθερώθηκε σήμερα από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, μετά από 22 ημέρες που παρέμενε κλειστό, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη άνοιγε περιοδικά κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ημερών.
Πάτρα
Στο κόμβο της Εγλυκάδας οι αγρότες παραμένουν στην Ολυμπία Οδό, έχοντας ανοίξει τη μία λωρίδα κυκλοφορίας. Ωστόσο, η αστυνομία δεν έδωσε στην κυκλοφορία τον δρόμο και έτσι η κίνηση προς Πύργο γίνεται από παρακαμπτήριους.
Θήβα
Την ίδια ώρα στο μπλόκο της Θήβας οι αγρότες δεν επιτρέπουν από τα αυτοκίνητα να διέρχονται του δρόμου με αποτέλεσμα η τροχαία να τους κατευθύνει προς παρακαμπτήριους.
Ωστόσο, οι παρακαμπτήριοι δρόμοι πλέον βρίσκονται στο «κόκκινο» με αποτέλεσμα οι οδηγοί για να αποφύγουν την κίνηση να χρησιμοποιούν τα GPS τους που τους κατευθύνουν σε χωματόδρομους μέσα από χωράφια.
Με αποτέλεσμα δεκάδες αυτοκίνητα να μπλέκονται σε χωριά και σε μικρά δρομάκια προσπαθώντας να βγουν σε κεντρικό δρόμο.
