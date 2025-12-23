Πάτρα: Αυξημένη η κίνηση στα ζαχαροπλαστεία ενόψει γιορτών- Το αγαπημένο γλυκό των Πατρινών που... μειώνουν την ποσότητα

Ωράριο και λειτουργία των ζαχαροπλαστείων
Από την έναρξη της εορταστικής περιόδου, τα ζαχαροπλαστεία της Πάτρας καταγράφουν αυξημένη κίνηση και παραγγελίες, όπως δήλωσε στο thebest.gr ο Ταξιάρχης Κάππας, Πρόεδρος των Ζαχαροπλαστών Πάτρας.
Όπως εξηγεί, υπάρχει αυξημένη ζήτηση και αρκετές παραγγελίες ενόψει Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, καθώς οι πελάτες προτιμούν να αποφύγουν τις ουρές και να εξυπηρετηθούν γρήγορα. Οι Πατρινοί προτιμούν κυρίως μελομακάρονα, κουραμπιέδες και δίπλες, ενώ φέτος τα πανετόνε έχουν κερδίσει και αυτά τη δημοτικότητα», προσθέτοντας πως «παρά τις αυξήσεις στις πρώτες ύλες, οι ζαχαροπλάστες έχουν προσπαθήσει να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές».
Παραγγελίες και μεγέθη
Ο κ. Κάππας σημειώνει ότι οι παραγγελίες για μεγάλες ποσότητες έχουν μειωθεί σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. «Παλαιότερα οι πελάτες αγόραζαν γλυκά για 40-50 άτομα, τώρα κατά μέσο όρο για 20 άτομα».
Ωράριο και λειτουργία
Σε ό,τι αφορά το ωράριο, «τα ζαχαροπλαστεία της Πάτρας είναι ανοικτά καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, χειμώνα και καλοκαίρι, προσαρμοζόμενα στις ανάγκες της εορταστικής περιόδου» επισημαίνει.
Αβεβαιότητα και προσπάθεια
Η συνολική εικόνα, όπως σημειώνει ο Πρόεδρος, δείχνει ότι παρά τις προκλήσεις, οι ζαχαροπλάστες προσπαθούν να συνδυάσουν ποιότητα, παράδοση και προσιτές τιμές, ώστε οι Πατρινοί να απολαύσουν τα γλυκά τους στις γιορτές, διατηρώντας ζωντανή την παράδοση και την επαγγελματική τους δραστηριότητα.
