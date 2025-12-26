Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο νεαρός οδηγός Ι.Χ. που έπεσε σε παρκαρισμένα

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (25/12) στο Αγρίνιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες οδηγός ΙΧ που κινούνταν επί της οδού Αργυροκάστρου, στην διασταύρωση με οδό Φιλίας έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να συγκρουστεί αριστερά με παρκαρισμένο όχημα μάρκας Mercedes. Το Mercedes προσέκρουσε με την σειρά του στο μπροστά επίσης σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Ο νεαρός οδηγός του ΙΧ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ελαφρά τραυματισμένος.

Τα αίτια του τροχαίου ερευνά η Τροχαία Αγρινίου, ενώ η οδός Αργυροκάστρου παρέμενε κλειστή μέχρι την απομάκρυνση του Renault του τραυματία οδηγού, που υπέστη πολύ σοβαρές υλικές ζημιές.