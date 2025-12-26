Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη πήρε ο γιoς της- Το χρονικό της υπόθεσης

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του γιου της Ελένης Παπαδοπούλου, που βρέθηκε απανθρακωμένη μέσα στο σπίτι της τον Ιανουάριο του 2022, εκτιμώντας ότι βρίσκεται πίσω από τον φρικτό θάνατό της, με τα κίνητρα να θεωρούνται οικονομικά.

Από την πρώτη στιγμή ο ίδιος υποστήριζε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από τσιγάρο, καθώς η μητέρα του ήταν φανατική καπνίστρια, ωστόσο ο ισχυρισμός αυτός δεν έπεισε τις αρχές.

Πιο αναλυτικά, το πρωί της Παρασκευής (26/12), ο 60χρονος συνελήφθη, μετά το ένταλμα που εκδόθηκε σε βάρος του, και οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Το ένταλμα περιλαμβάνει τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας με δόλο και του εμπρησμού.

Αρχικά παρουσιάστηκε στον Εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών, όπου εκτελέστηκε το ένταλμα και στη συνέχεια παραπέμφθηκε στον ανακριτή. Εκεί ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του και αναμένεται να οδηγηθεί εκ νέου στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων την Τρίτη (30/12).

Το χρονικό της υπόθεσης

Όταν η γυναίκα, βρέθηκε νεκρή, θεωρήθηκε πως η φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι προκλήθηκε από τσιγάρο καθώς η ίδια ήταν φανατική καπνίστρια.

Το πόρισμα, ωστόσο, των έμπειρων αξιωματικών, πραγματογνωμόνων και του Ανακριτικού της Πυροσβεστικής ανέφερε πως υπήρξε εύφλεκτο υγρό και η φωτιά μπήκε για να σκεπάσει τα ίχνη της δολοφονίας. Για την υπόθεση κατέθεσε ένα άτομο από το κοντινό περιβάλλον της.

Όπως αποδείχθηκε, η Ελένη Παπαδοπούλου δεν πέθανε από εισπνοή καπνού. Το ποσοστό μονοξειδίου του άνθρακα στο αίμα της είναι μόλις 5%, τιμή που δικαιολογεί φανατική καπνίστρια, αλλά όχι θάνατο από φωτιά.

Κατά την τοξικολογική ανάλυση, ανιχνεύτηκε δραστική ουσία ηρεμιστικών χαπιών σε συγκέντρωση πολύ πάνω από τα θεραπευτικά όρια. Η γυναίκα ήταν είτε σε βαθιά καταστολή είτε νεκρή πριν της βάλουν φωτιά.

Τα εγκληματολογικά εργαστήρια επιβεβαίωσαν τελικά το σενάριο. Στα ρούχα της ηλικιωμένης ανιχνεύτηκε ο επιταχυντής καύσης. Κάποιος την είχε περιλούσει με μεγάλη ποσότητα βενζίνης, είχε ποτίσει με αυτήν τον καναπέ που καθόταν το θύμα και τον χώρο γύρω από αυτήν και ύστερα έβαλε φωτιά.

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται μετά από έρευνες της ομάδας της Αγγελικής Νικολούλη, στο «Φως στο Τούνελ».



