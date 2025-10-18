Κολωνάκι: Τα νέα στοιχεία για τον θάνατο της χήρας υπουργού που βρέθηκε απανθρακωμένη

Η υπόθεση αποκτά νέα τροπή, καθώς με εντολή του εισαγγελέα διατάχθηκε επανεξέταση των στοιχείων και πλέον την ερευνά το Τμήμα Ανθρωποκτονιών

Υπόθεση που θυμίζει αστυνομικό μυθιστόρημα επανέρχεται στο προσκήνιο και περνά στο μικροσκόπιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών. Πρόκειται για τον θάνατο της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου, της «αρχόντισσας του Κολωνακίου», χήρας του πλαστικού χειρουργού και πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Παπαδόπουλου, η οποία βρέθηκε απανθρακωμένη στο οροφοδιαμέρισμά της στην οδό Λυκαβηττού τον Ιανουάριο του 2022. Τότε, όλοι πίστεψαν πως επρόκειτο για τραγικό δυστύχημα. Ωστόσο, η υπόθεση αποκτά νέα τροπή, καθώς με εντολή του εισαγγελέα διατάχθηκε επανεξέταση των στοιχείων και πλέον την ερευνά το Τμήμα Ανθρωποκτονιών. Το θέμα ήρθε ξανά στο φως μέσα από την εκπομπή «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη, η οποία επέστρεψε το βράδυ της Παρασκευής για τη 31η τηλεοπτική της σεζόν.

Το χρονικό της υπόθεσης Όλα ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2022, μια ηλικιωμένη γυναίκα βρήκε φρικτό θάνατο, όταν το διαμέρισμά της στην καρδιά του Κολωνακίου τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες. Αρχικά, όλοι έκαναν λόγο για ένα τραγικό δυστύχημα. Σήμερα όμως η υπόθεση ερευνάται από το ανθρωποκτονιών με εντολή Εισαγγελέα. Η γυναίκα ήταν η χήρα του πρώην υπουργού Βορείου Ελλάδος της κυβέρνησης Ανδρέα Παπανδρέου, Γιάννη Παπαδόπουλου. «Ξέραμε μόνο ότι έμενε μόνη της. Είχε έναν γιο που κάποιες φορές της έφερνε πράγματα. Μάθαμε ότι μάλλον κάπνιζε και πως η φωτιά ξεκίνησε από το τσιγάρο της. Οι ζημιές ήταν τεράστιες, ειδικά στο διαμέρισμα της και σε αυτό που είναι ακριβώς κάτω από το δικό της. Από τότε, ούτε ο γιος της εμφανίστηκε ξανά, ούτε το σπίτι αποκαταστάθηκε. Ακόμα και σήμερα, η κάπνα είναι διάχυτη παντού…», αναφέρει χαρακτηριστικά μια ένοικος.

Η περίεργη σύμπτωση Το πιο περίεργο, όμως, είναι κάτι άλλο: εκείνη την ημέρα, σύμφωνα με μαρτυρίες, κανείς δεν βρισκόταν στην πολυκατοικία. «Η γυναίκα βρέθηκε απανθρακωμένη. Δεν τη γνωρίζαμε, δεν έβγαινε ποτέ. Την ιστορία της δεν την ξέραμε, μόνο τον γιο της γνωρίζαμε», συμπληρώνει. «Την ημέρα της φωτιάς ήταν εδώ μόνο ο κάτοικος του τετάρτου ορόφου. Μου είπε ότι κατάλαβε την φωτιά ξαφνικά και πήρε την πυροσβεστική αλλά ποτέ δεν πήγαν για κατάθεση. Η καημένη είχε έναν χώρο που κοιμόταν και έβλεπε τηλεόραση και εκεί βρέθηκε καμένη μαζί με την γάτα της. Δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει όλο το σπίτι. Κατά τη γνώμη μου κοιμήθηκε με το τσιγάρο αναμμένο και της έπεσε από το χέρι και πήρε φωτιά», λέει ένας άλλος γείτονας της. «Γνώριζα πολύ καλά και την ίδια και το σύζυγό της, τον υπουργό. Ήταν και οι δυο ιδιαίτερα συμπαθείς αλλά ιδίως ο υπουργός. Μιλάμε για έναν ευγενέστατο άνθρωπο. Έμεναν χρόνια στο Κολωνάκι, τους θυμάμαι από όταν ήμουν μωρό. Ήρεμοι άνθρωποι ήταν. Οι μοναδικές εντάσεις που υπήρχαν ήταν με το γιο. Ερχόταν σπάνια να δει την μητέρα του γιατί δεν είχαν καλές σχέσεις. Τους άκουγα όταν ερχόταν που βριζόντουσαν και τσακώνονταν. Για μένα το χειρότερο είναι ότι την είχε την μάνα του κλειδωμένη και δεν μπορούσε να βγει έξω. Πολλές φορές φανταστείτε που της παράγγελνε φαγητό μου χτυπούσαν εμένα το κουδούνι γιατί δεν άκουγε, της έπαιρνα το φαγητό, και μου άνοιγε το τζάμι της πόρτας για να το δώσω», αναφέρει.

Γρηγόρης Λέων: Την ώρα που κάηκε, ήταν ήδη νεκρή Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Γρηγόρη Λέων, τα στοιχεία δείχνουν ότι «την ώρα που κάηκε, η γυναίκα ήταν ήδη νεκρή και δεν πρόλαβε να εισπνεύσει καπνό», γεγονός που ενισχύει τα ερωτήματα γύρω από τον τρόπο που έχασε τη ζωή της. Η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής επέστρεψε στην πολυκατοικία, όπου και συνάντησε έναν ακόμη γείτονα, ο οποίος μίλησε για την εμπλοκή του Τμήματος Ανθρωποκτονιών. Ο άνδρας, φανερά επιφυλακτικός, είπε: «Α, το ψάχνετε κι εσείς… Γιατί ήρθε πάλι η Αστυνομία στη γειτονιά μας. Δύο φορές. Την τελευταία μάλιστα από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών».

«Δε νομίζω πως ήταν ατύχημα» Όπως εξήγησε, είχε καταθέσει αρχικά στο Ανακριτικό της Πυροσβεστικής, αλλά στη συνέχεια τον κάλεσαν και οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών. «Με ρώτησαν για τη γυναίκα… πόσο καλά την ήξερα, αν την έβλεπα τον τελευταίο καιρό…» είπε χαμηλώνοντας τη φωνή. Όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν είδε κάτι, εκείνος απάντησε κοφτά: «Κοιτάξτε… Έχω οικογένεια, παιδιά. Η γυναίκα έφυγε. Δεν υπάρχει λόγος να πω περισσότερα». Στην ερώτηση αν φοβάται, απάντησε με νόημα: «Εσείς τι λέτε…;». Και όταν ρωτήθηκε τι πιστεύει για τον θάνατο της γυναίκας, είπε: «Δε νομίζω πως ήταν ατύχημα. Και δε λέω τίποτα άλλο. Τελειώσαμε…».