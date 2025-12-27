Φωκίδα: Σχεδόν αγκαλιασμένοι εντοπίστηκαν οι τέσσερις νεκροί ορειβάτες στα Βαρδούσια

Δεν είχαν χρόνο να αντιδράσουν από τη χιονοστιβάδα
Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως σχετικά με την τραγωδία στα Βαρδούσια όρη της Φωκίδας και τον θάνατο τεσσάρων ορειβατών, ανάμεσά τους και ο Πατρινός Θανάσης Κολοτούρος.
Οι τέσσερις ορειβάτες αναζητούνταν για σχεδόν δυο εικοσιτετράωρα, πριν τελικά εντοπιστούν νεκροί στα Βαρδούσια όρη της Φωκίδας.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι βρέθηκαν σχεδόν αγκαλιασμένοι μέσα στο πυκνό χιόνι που τους καταπλάκωσε και τους οδήγησε στον θάνατο.
Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι τέσσερις άνδρες παρασύρθηκαν αιφνιδιαστικά από τη χιονοστιβάδα. Οι διασώστες τους βρήκαν θαμμένους κάτω από το χιόνι σε πολύ μικρή απόσταση ο ένας από τον άλλον, σχεδόν αγκαλιασμένους, πράγμα που δείχνει ότι δεν είχαν χρόνο να αντιδράσουν ή να απομακρυνθούν από το σημείο για γλιτώσουν.
Οι ορειβάτες καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα σε μικρή απόσταση από την κορυφή του βουνού, κάτι το οποίο είχαν εκτιμήσει από την αρχή οι διασώστες.
Σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής, το όπου συνέβη η τραγωδία χαρακτηρίζεται από έντονα επικίνδυνο ανάγλυφο, με απότομες διαβάσεις και κάθετες πλαγιές. Μάλιστα έμπειροι ορειβάτες τονίζουν ότι σε συνθήκες φρέσκου και ασταθούς χιονιού ακόμη και ένας ελάχιστος θόρυβος ή μια φωνή μπορεί να προκαλέσει εκτεταμένη χιονολίσθηση.
Πρόκειται για τους τρεις ορειβάτες που αγνοούνταν από το πρωί των Χριστουγέννων, καθώς και για ακόμη μία γυναίκα, φίλη του ενός εκ των τριών, η παρουσία της οποίας στην εκδρομή δεν ήταν γνωστή στις Αρχές από την έναρξη της επιχείρησης.
Για τον εντοπισμό τους κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με τις Ορειβατικές Ομάδες 1ης, 6ης, 7ης και 8ης ΕΜΑΚ, ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα, η Ομάδα με drone της Θεσσαλίας, καθώς και ελικόπτερο. Στις έρευνες συμμετείχαν επίσης και οδηγοί βουνού της Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας Αναρρίχησης, εθελοντές και κάτοικοι της περιοχής.
Η τετράδα, μεταξύ των οποίων και ένας από το χωριό Αθανάσιος Διάκος, είχε ξεκινήσει το πρωί των Χριστουγέννων από το χωριό Αθανάσιος Διάκος, με προορισμό την κορυφή Κόρακας. Κατά την πορεία τους, κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, φαίνεται πως έπεσαν πάνω σε χιονοθύελλα, ενώ λίγο αργότερα χάθηκε και το σήμα των κινητών τους τηλεφώνων, καθιστώντας αδύνατη κάθε επικοινωνία.
Η ανησυχία των συγγενών και φίλων τους κορυφώθηκε όταν οι προσπάθειες επικοινωνίας απέβησαν άκαρπες. Οι έρευνες αρχικά την ημέρα των Χριστουγέννων άρχισαν από τους κατοίκους του χωριού που δεν εντόπισαν κάτι, αλλά στις 9 το βράδυ της ίδιας ημέρας ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, και άμεσα κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις διάσωσης. Από εκείνη τη στιγμή στήθηκε μια εκτεταμένη επιχείρηση εντοπισμού, που διήρκεσε σχεδόν 24 ώρες, σε ένα από τα πιο απαιτητικά και επικίνδυνα βουνά της χώρας.
Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή, με χαμηλές θερμοκρασίες, ισχυρούς ανέμους και πυκνό χιόνι, δυσχέραναν σημαντικά το έργο των διασωστών. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των σωστικών συνεργείων, ο εντοπισμός των τεσσάρων έγινε σε σημείο εξαιρετικά δύσβατο, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για έναν ιδιαίτερα δύσκολο απεγκλωβισμό.
Το χρονικό της τραγωδίας
Σωστικά συνεργεία και εθελοντές έδιναν για δύο ημέρες μάχη με τον χρόνο στα Βαρδούσια όρη. Οι τρεις φίλοι ξεκίνησαν το πρωί της Πέμπτης από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με σκοπό να ακολουθήσουν απαιτητική ορεινή διαδρομή, ωστόσο από εκείνη τη στιγμή δεν έδωσαν κανένα σημείο ζωής.
Το όχημά τους εντοπίστηκε, ενώ λίγο πιο πίσω από το σημείο στάθμευσης ξεκινούσε η ανάβαση προς την κορυφή του Κόρακα, όπου το ανάγλυφο του βουνού αλλάζει απότομα και γίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνο.
Ο φίλος των ορειβατών, Δημήτρης Ραβάνης, δήλωσε: «Το ένα παιδί νοικιάζει σπίτι στο χωριό. Είναι έμπειρος ορειβάτης και μαζί με δύο φίλους ανέβηκαν στο βουνό. Υπάρχουν δύο καταφύγια αλλά είναι κλειστά. Τα ελέγξαμε και δεν βρίσκονταν εκεί».
Άλλος ορειβάτης ανέφερε: «Έφτασα μέχρι τα καταφύγια, το χιόνι ήταν πολύ, μέχρι το δεύτερο καταφύγιο έφτανε ως το γόνατο».
Άμεσα σήμανε συναγερμός στις Αρχές. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δύο από τους αγνοούμενους ήταν έμπειροι ορειβάτες, ωστόσο η περιοχή χαρακτηρίζεται εξαιρετικά δύσβατη και επικίνδυνη. Οι χαμηλές θερμοκρασίες, η περιορισμένη ορατότητα και η ιδιαίτερη μορφολογία του εδάφους δυσχέραιναν την επιχείρηση.
Ο Δημήτρης Ραβάνης ανέφερε επίσης: «Εμείς οι ντόπιοι που ανεβήκαμε για να βοηθήσουμε δεν καταφέραμε να εντοπίσουμε κάτι».
Τα κινητά τους τηλέφωνα παρέμεναν εκτός δικτύου, καθιστώντας αδύνατη οποιαδήποτε επικοινωνία ή προσπάθεια εντοπισμού μέσω σήματος.
Ο Ιωάννης Γεωργάκος, μέλος του ορειβατικού συλλόγου χιονοδρόμων Αράχωβας, δήλωσε: «Τα Χριστούγεννα είχε έντονη καταιγίδα. Υπήρχε η ελπίδα να είχαν βρει κάποια σπηλιά για να προστατευτούν».
Στην επιχείρηση συμμετείχαν 30 πυροσβέστες με τις ορειβατικές ομάδες της 1ης, 6ης, 7ης και 8ης ΕΜΑΚ, ενώ drone επιχειρούσε από αέρος σε δυσπρόσιτα σημεία. Οι έρευνες ενισχύθηκαν περαιτέρω στην ορεινή Φθιώτιδα, με πρόσθετες δυνάμεις από την 6η ΕΜΑΚ Πάτρας και την 8η ΕΜΑΚ Λάρισας.
Οι ομάδες κινούνταν σε εξαιρετικά απαιτητικό πεδίο, με βαθύ χιόνι, απότομες πλαγιές και περιορισμένη ορατότητα, έχοντας φτάσει σε υψόμετρο περίπου 1.000 μέτρων. Το ενδεχόμενο χιονοστιβάδας εξεταζόταν σοβαρά από νωρίς, καθώς το χιόνι έφτανε έως το γόνατο, συνθήκη ιδιαίτερα επικίνδυνη για το συγκεκριμένο ανάγλυφο.
Παρά το γεγονός ότι οι ορειβάτες ήταν σε καλή φυσική κατάσταση και γνώριζαν τη διαδρομή, οι ειδικοί τόνιζαν ότι τα Βαρδούσια τον χειμώνα δεν συγχωρούν λάθη, ακόμη και από τους πιο έμπειρους. Όσο περνούσαν οι ώρες και με δεδομένες τις χαμηλές θερμοκρασίες, οι πιθανότητες να εντοπιστούν ζωντανοί μειώνονταν δραματικά.
