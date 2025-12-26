Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Σε εορταστικούς ρυθμούς η αγορά - Ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή

Πάτρα: Σε εορταστικούς ρυθμούς η αγορά -...

Το ωράριο λειτουργίας μέχρι την Πρωτοχρονιά

Με εορταστικό ωράριο θα λειτουργήσουν τα καταστήματα στην Πάτρα τις επόμενες ημέρες,  ενόψει και της Πρωτοχρονιάς.

Ο Εμπορικός Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών ανακοίνωσε το πρόγραμμα λειτουργίας της αγοράς για το διάστημα των γιορτών 2025–2026, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους με μεγαλύτερη άνεση.

Η αγορά θα παραμείνει ανοιχτή και την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, με διευρυμένο ωράριο.

Αναλυτικά το εορταστικό ωράριο:

Σάββατο 27/12/2025: 09:00 – 16:00
Κυριακή 28/12/2025: 11:00 – 18:00
Δευτέρα 29/12/2025: 10:00 – 21:00
Τρίτη 30/12/2025: 10:00 – 21:00
Τετάρτη 31/12/2025: 10:00 – 20:00

Αργίες – Κλειστά καταστήματα:

Πέμπτη 1/1/2026: Πρωτοχρονιά (Αργία)
Παρασκευή 2/1/2026: Κλειστά
Τρίτη 6/1/2026: Θεοφάνεια (Αργία)

Οι έμποροι της πόλης προσδοκούν αυξημένη κίνηση τις τελευταίες ημέρες του χρόνου, καλώντας το καταναλωτικό κοινό να στηρίξει την τοπική αγορά.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Εορταστικό ωράριο Ανοιχτά Καταστήματα

