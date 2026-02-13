Κωνσταντοπούλου - Γεωργιάδης: Στα άκρα η κόντρα τους- Ο καβγάς στη Βουλή και οι φαρμακερές ατάκες

Η αντιπαράθεση περιλάμβανε χαρακτηρισμούς μεταξύ των δύο πολιτικών

Συνέχεια στην άγρια κόντρα με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου έδωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξή του το βράδυ της Πέμπτης. Μετά το sms που δημοσιοποίησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου προς τον Μιχάλη Χρυσοχοϊδη στο οποίο αναφέρει ότι αστυνομικός του ΑΤ. Εξαρχείων ειδοποίησε τον Άδωνι Γεωργιάδη ότι του έχει καταθέσει μήνυση και μάλιστα με κάθε λεπτομέρεια, ο υπουργός Υγείας, απάντησε και έκανε λόγο μεταξύ άλλων για κωμικές καταστάσεις. Όπως είπε αρχικά στη συνέντευξή του για την κλιμάκωση της κόντρας μέσα στη Βουλή και τους εκατέρωθεν υβριστικούς χαρακτηρισμούς, κατηγόρησε την Ζωή Κωνσταντοπούλου για bullying και τόνισε ότι «είναι καθήκον του να το αντιμετωπίσει και για αυτό θα καταθέσει μήνυση» «Ένας αστυνομικός που άκουσε για την μήνυση, γιατί έγινε σούσουρο μου έστειλε μήνυμα στο κινητό μου, “υπουργέ να σου πω να γελάσεις”. Τον πήρα τηλέφωνο του λέω “τι έγινε” και μου περιέγραψε όλη τη σκηνή που είναι κωμική, είναι κωμωδία. Μπήκε με μία ρόμπα μέσα, έτσι μου την περιέγραψαν, από τον ύπνο. Μπήκε μέσα στις 12 παρά 9 λεπτά το βράδυ με μία ρόμπα για να καταθέσει μήνυση. Προφανώς κοιμόταν και με είδε στον ύπνο της, δεν μπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά» είπε σχετικά με την ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dgd9jhr55mq9" ></iframe> </div>

Όπως τόνισε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, δεν πρόκειται η κόντρα τους να λυθεί εξωδικαστικά. Μετά τη συνέντευξη ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και με μία ανάρτηση που έκανε στην οποία αναφέρει χαρακτηριστικά: «Επειδή ένας αστυνομικός φίλος μου την είδε ή του είπαν συνάδελφοι του γελώντας, ότι εμφανίστηκε με περιβολή ύπνου, κοινώς robe de chambre στο Αστυνομικό τμήμα στις 23:51 για να μου κάνει μήνυση και έγινε ρεζίλι, πρέπει να παραιτηθεί ο Χρυσοχοΐδης…».

Η ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Στην ανάρτησή της στο Facebook, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, στον απόηχο της έντονης συνεδρίασης στη Βουλή και της αντιπαράθεσής της με τον υπουργό Υγείας, έκανε λόγο για «παρακράτος». Υποστήριξε ότι ο υπουργός «ομολόγησε πως αστυνομικός του τμήματος Εξαρχείων, παραβιάζοντας το καθήκον του, του έστειλε μήνυμα και του γνωστοποίησε στοιχεία της προδικασίας, καθώς και πληροφορίες για την παρουσία και την ενδυμασία πολιτικής αντιπάλου και αρχηγού κόμματος».