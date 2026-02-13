ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στο πανεπιστήμιο της Νότιας Καρολίνας: 2 νεκροί και 1 τραυματίας

Ανείπωτη τραγωδία στο πανεπιστήμιο της Νότιας Καρολίνας στις ΗΠΑ, όπου μέσα σε κοιτώνα έπεσαν πυροβολισμοί με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 2 άτομα και να τραυματιστεί ακόμη ένας.

Οι πυροβολισμοί έπεσαν το βράδυ της Πέμπτης (12.02.2026) μέσα σε δωμάτιο του κοιτώνα Hugine Suites. Η διεύθυνση του πανεπιστημίου της Νότιας Καρολίνας ανέφερε σε ανάρτησή της στα social media ότι επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας. Τα μαθήματα για σήμερα έχουν ακυρωθεί. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες ούτε για τους νεκρούς και τον τραυματία αλλά ούτε και για τον δράστη.

Άγνωστο παραμένει μάλιστα και το αν έχει συλληφθεί.

«Στελέχη της διεύθυνσης του πανεπιστημίου δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει τις ταυτότητες των θυμάτων ούτε την κατάσταση της υγείας του τραυματία”, πρόσθετε στην ανάρτηση.

Η Υπηρεσία Επιβολής του Νόμου της Νότιας Καρολίνας (SLED) διερευνά την υπόθεση των πυροβολισμών, ανέφερε το πανεπιστήμιο.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που πέφτουν πυροβολισμοί στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. Δύο ένοπλες επιθέσεις που σημειώθηκαν τον περασμένο Οκτώβριο, οδήγησαν στον θάνατο έναν άνθρωπο. Από αυτό το επεισόδιο τραυματίστηκε ακόμη ένας.

Το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο έχει πληθυσμό περίπου 2.800 φοιτητών.