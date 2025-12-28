Αγρότες: Αποκλείουν τα Μάλγαρα τη Δευτέρα- Κλειστή η Περιμετρική Πατρών - Ο χάρτης των κινητοποιήσεων

Μπορεί 18 μπλόκα να λένε «ναι» στο διάλογο με τη κυβέρνηση, ωστόσο, οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους.

Οι αγρότες παραμένουν σε 57 μπλόκα συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους και μετά την Πρωτοχρονιά θα αποφασίσουν για τις υπόλοιπες κινήσεις τους.

Ανοιχτό θα είναι το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στο ύψος των Μαλγάρων για την επιστροφή των εκδρομέων, ενώ θα κλείσουν και τα δύο τη Δευτέρα για 24 ώρες.

Οι αγρότες στην Νίκαια υποστηρίζουν ότι δεν έχουν δοθεί ουσιαστικές απαντήσεις από την κυβέρνηση, ενώ παράλληλα προσθέτουν ότι ακούν διάφορα νούμερα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Λένε μάλιστα ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει από την κυβέρνηση διάθεση να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου, εκείνοι δεν θα πάνε σε έναν προσχηματικό διάλογο.

Περιμένουν από την κυβέρνηση να «σκύψει» πάνω από τα βασικά αιτήματα, τα οποία λένε ότι είναι 14 και όχι 27. Αναμένουν μέχρι την Πρωτοχρονιά για κάποια εξέλιξη, διαφορετικά θα σκληρύνουν τη στάση τους.

Στο μεταξύ, έκλεισε ξανά το ρεύμα εξόδου από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα στο μπλόκο στα διόδια των Μαλγάρων και οι οδηγοί σε συνεννόηση με την Τροχαία, κατευθύνονται στην παράκαμψη μέσω Χαλάστρας.

Δείτε live στους χάρτες της Google που υπάρχουν μπλόκα