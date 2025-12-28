Γκύζη: Άνδρας μαχαίρωσε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε - Σε κρίσιμη κατάσταση η γυναίκα

Συναγερμός σήμανε στο κέντρο της Αθήνας, στου Γκύζη, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες ένας άνδρας μαχαίρωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Σύμφωνα με πληροφορίες όλα έγιναν το μεσημέρι της Κυριακής σε υπόγειο διαμέρισμα στην περιοχή του Γκύζη, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι στην σύζυγό του.

Ο άνδρας μαχαίρωσε την 60χρονη Ελληνίδα σύζυγό του καταφέρνοντάς της σοβαρά τραύματα στο λαιμό.

Αντικρίζοντας τη γυναίκα μέσα σε λίμνη αίματος ο δράστης ανέβηκε στον 4ο όροφο της πολυκατοικίας και έβαλε τέλος της ζωής του πέφτοντας στο κενό.

Άμεσα έφτασε στο σημείο αστυνομία και ασθενοφόρο, όπου μετέφερε τη γυναίκα σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Γεννηματάς.