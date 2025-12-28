Ποινική δίωξη στον Ivan Greko για το πλημμέλημα της αποδοχής προϊόντων εγκλήματος

Στην άσκηση ποινικής δίωξης για το πλημμέλημα της αποδοχής προϊόντων εγκλήματος σε βάρος του τράπερ, Ivan Greko, προχώρησε η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να δικαστεί αύριο στο Αυτόφωρο Μονομελές Δικαστήριο.

H σύλληψη του Ivan Greko στην Γλυφάδα

Διευκρινίσεις για το καθεστώς των περιοριστικών όρων που έχουν επιβληθεί στον γνωστό τράπερ έδωσε ο δικηγόρος του, Πέτρος Πανταζής, μετά τη σύλληψη του καλλιτέχνη στη Γλυφάδα το απόγευμα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τον συνήγορό του, οι ισχυρισμοί ότι ο τράπερ φορούσε «βραχιολάκι» και παραβίασε περιοριστικούς όρους είναι «ανυπόστατοι», καθώς από τις 17 Δεκεμβρίου ο κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση που του είχε επιβληθεί έχει ήδη αντικατασταθεί με άλλους όρους, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.

Η σύλληψη του Ivan Greko σημειώθηκε στη Γλυφάδα το απόγευμα του Σαββάτου, όταν αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο οχήματος στην οδό Κύπρου περίπου στις 18:00. Εκεί διαπιστώθηκε ότι το ΙΧ στο οποίο επέβαιναν είχε δηλωθεί ως κλεμμένο.

Κατά τον έλεγχο, συνελήφθη ένας 28χρονος για μικροποσότητα κάνναβης, ενώ παράλληλα συνελήφθη ο τράπερ και ένα ακόμη άτομο για αποδοχή προϊόντος εγκλήματος.

Υπενθυμίζεται ότι ο τράπερ είχε αποφυλακιστεί στο παρελθόν με ηλεκτρονική επιτήρηση για την υπόθεση απαγωγής ενεχυροδανειστή.

Αναλυτικά η δήλωση του δικηγόρου του Ivan Greko, Πέτρου Πανταζή: «Τις τελευταίες ώρες, διακινούνται στα ΜΜΕ (προφανώς από επιλεκτικές «διαρροές» γνωστών - αγνώστων «πληροφοριοδοτών») ανυπόστατες φήμες , ότι δήθεν ο εντολέας μας κ. Ε. Σ., γνωστός με το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο IVAN GREKO), « παραβίασε τους περιοριστικούς όρους της αποφυλάκισής του», « τελεί σε καθεστώς κατ’ οίκον περιορισμού, βάσει της υπ’ αριθμ. 168/2025 απόφασης του 25ου Ανακριτή Πρωτοδικείου Αθηνών» κλπ.

Προς αποφυγή συνέχισης της διάδοσης ψευδών πληροφοριών, σας γνωρίζουμε ότι, ήδη από 17.12.2025, ο περιοριστικός όρος του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση («βραχιολάκι»), που είχε αρχικώς επιβληθεί στον εντολέα μας κ. Ε. Σ., έπαυσε να ισχύει και αντικαταστάθηκε με άλλους περιοριστικούς όρους, απαγόρευσης εξόδου από την χώρα και εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα του τόπου της κατοικίας του. Παρακαλούμε και απαιτούμε , μετά ταύτα , να μην αναπαράγονται ψευδείς ειδήσεις».

Η απαγωγή

Μια εφιαλτική εμπειρία έζησε ο γιος γνωστού επιχειρηματία της Αθήνας, ο οποίος έπεσε θύμα βίαιης απαγωγής από τέσσερις άνδρες, ανάμεσά τους και ο Ivan Greko.

Οι τέσσερις απαγωγείς, οι οποίοι ζητούσαν εκβιαστικά χρήματα από τον γιο επιχειρηματία της Αθήνας, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι οποίοι έκαναν επιχείρηση σε τρία διαφορετικά σημεία στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τις πρώτες πρωινές ώρες της 6ης Μαΐου 2025 στην περιοχή του Υμηττού, οι τρεις από τους πέντε δράστες, αφού άσκησαν σωματική βία, με τη χρήση αιχμηρού αντικειμένου καταφέροντας χτυπήματα στα κάτω άκρα, απείλησαν τη ζωή του γιου του επιχειρηματία, ο οποίος δραστηριοποιείται και αυτός στην επιχείρηση.

Οι δράστες κατά τη διαδρομή, αφού μετεπιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο, απαιτούσαν από τον 24χρονο την καταβολή του χρηματικού ποσού των 25.000 ευρώ και επιπλέον, μία δίκυκλη μοτοσυκλέτα, μάρκας BMW αξίας τουλάχιστον 25.000 ευρώ, ενώ παράλληλα τον χτυπούσαν με τα χέρια καθώς και με αιχμηρό αντικείμενο, σε όλο του το σώμα.

Στη περιοχή της Σαρωνίδας, όπου κατέβηκαν οι τρεις δράστες με το θύμα, ενώθηκαν με τον τέταρτο δράστη, ο οποίος επέβαινε σε μοτοσυκλέτα όπου οι απειλές πλέον συνεχίστηκαν και με την χρήση πυροβόλου όπλου, σε παραλία της περιοχής.

Αφότου πέρασαν πέντε ώρες ο νεαρός εξαναγκάστηκε να μιλήσει τηλεφωνικά με φιλικά του πρόσωπα προκειμένου να συγκεντρώσουν το απαιτούμενο χρηματικό ποσό. Οι αδίστακτοι δράστες αποπειράθηκαν με τη χρήση κόφτη, να κόψουν τα δάχτυλα του παθόντα, πλην όμως δεν ολοκλήρωσαν το εγχείρημά τους καθότι ο 24χρονος αντιστάθηκε σθεναρά.

Στη συνέχεια, οι δράστες εκκίνησαν μαζί με το παθόντα, με σκοπό να μεταβούν στην περιοχή της Γλυφάδας, για να παραλάβουν μέρος του χρηματικού ποσού που απαιτούσαν. Κατά την διαδρομή το θύμα διέφυγε από τους δράστες και ειδοποίησε φιλικό του πρόσωπο.

Έως εκείνο το χρονικό σημείο, οι δράστες του είχαν ήδη αποσπάσει τα κλειδιά αυτοκινήτου ιδιοκτησίας του, έναν ασύρματο φορτιστή, το χρηματικό ποσό των 740 ευρώ καθώς και ένα πολυτελές επώνυμο ρολόι, κυμαινόμενης αξίας από 20.000 έως 29.000 ευρώ. Οι οχλήσεις σε βάρος του, συνεχίστηκαν και τις επόμενες ημέρες με μηνύματα και βίντεο, μέσω των διαδικτυακών εφαρμογών.

Τις βραδινές ώρες της 22ας Μαΐου κλιμάκια αστυνομικών αναπτύχθηκαν σε διάφορες περιοχές της Αττικής και τα οποία αφού εντόπισαν το σύνολο των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, τα ακινητοποίησαν και τα οδήγησαν στην Αστυνομία όπου και συνελήφθησαν.

Σημαντικό στοιχείο της υπό εξέταση δράσης της εγκληματικής οργάνωσης είναι η χρήση βίας ή απειλής χρήσης αυτής, με τρόπο που υποδηλώνει πρόθεση τιμωρίας ή «συμμόρφωσης» των θυμάτων. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι τα μέλη προέβησαν σε πράξεις με έντονο στοιχείο αντεκδίκησης, επιβεβαιώνοντας τη συστηματικότητα και τον οργανωμένο χαρακτήρα της δράσης.

Η περίπτωση της αρπαγής του 24χρνου ενέχει χαρακτηριστικά του λεγόμενου «tiger kidnapping», ενός είδους αρπαγής κατά το οποίο το θύμα κρατείται υπό πίεση και απειλές, ώστε να εξαναγκαστεί να συμμορφωθεί στις οικονομικές απαιτήσεις των κατηγορουμένων, χωρίς να κινήσει υποψίες ή να ειδοποιήσει τις αρχές.

Σε υποθέσεις σαν κι αυτή, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το θύμα δέχεται έντονη σωματική και ψυχολογική βία, με σκοπό να αποσπάσουν από αυτόν χρηματικά ποσά και περιουσιακά στοιχεία.

Στη συγκεκριμένη υπόθεση οι δράστες, λειτουργώντας οργανωμένα και μεθοδικά, με διακριτούς ρόλους και προπαρασκευαστικές ενέργειες, αποσκοπούσαν σε άμεσο οικονομικό όφελος. Η επιμονή και η ένταση των μέσων που χρησιμοποίησαν – βία, απειλές με όπλα, προτροπή σε ακρωτηριασμό – καταδεικνύει ότι το βασικό κίνητρο της αρπαγής ήταν η παράνομη οικονομική εκμετάλλευση του θύματος.