Συνελήφθη ο τράπερ Ivan Greco στη Γλυφάδα - Τι λέει ο δικηγόρος του

Παράλληλα, συνελήφθη ο γνωστός τράπερ και ένας ακόμη για το αδίκημα της αποδοχής προϊόντος εγκλήματος, καθώς οδηγούσε αυτοκίνητο το οποίο είχε δηλωθεί ως κλεμμένο από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν λίγο πριν τις 18:00 το απόγευμα στη οδό Κύπρου στη Γλυφάδα, η αστυνομία κατά τον έλεγχο οχήματος που απασχολούσε για υπόθεση υπεξαίρεσης, και συνέλαβε έναν 28χρονο περί ναρκωτικών, καθώς έφερε μικροποσότητα κάνναβης.

«Ανυπόστατες οι φήμες για παραβίαση όρων, δεν έχει βραχιολάκι» λέει ο δικηγόρος του

Διευκρινίσεις για το καθεστώς των περιοριστικών όρων που έχουν επιβληθεί στον γνωστό τράπερ Ivan Greko έδωσε ο δικηγόρος του, Πέτρος Πανταζής, μετά τη σύλληψη του καλλιτέχνη στη Γλυφάδα το απόγευμα του Σαββάτου.

Σύμφωνα με τον συνήγορό του, οι ισχυρισμοί ότι ο τράπερ φορούσε «βραχιολάκι» και παραβίασε περιοριστικούς όρους είναι «ανυπόστατοι», καθώς από τις 17 Δεκεμβρίου ο κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση που του είχε επιβληθεί έχει ήδη αντικατασταθεί με άλλους όρους, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρεωτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.

Αναλυτικά η δήλωση του δικηγόρου του Ivan Greko, Πέτρου Πανταζή: «Τις τελευταίες ώρες, διακινούνται στα ΜΜΕ (προφανώς από επιλεκτικές «διαρροές» γνωστών - αγνώστων «πληροφοριοδοτών») ανυπόστατες φήμες , ότι δήθεν ο εντολέας μας κ. Ε. Σ., γνωστός με το καλλιτεχνικό του ψευδώνυμο IVAN GREKO), « παραβίασε τους περιοριστικούς όρους της αποφυλάκισής του», « τελεί σε καθεστώς κατ’ οίκον περιορισμού, βάσει της υπ’ αριθμ. 168/2025 απόφασης του 25ου Ανακριτή Πρωτοδικείου Αθηνών» κλπ.

Προς αποφυγή συνέχισης της διάδοσης ψευδών πληροφοριών, σας γνωρίζουμε ότι, ήδη από 17.12.2025, ο περιοριστικός όρος του κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση («βραχιολάκι»), που είχε αρχικώς επιβληθεί στον εντολέα μας κ. Ε. Σ., έπαυσε να ισχύει και αντικαταστάθηκε με άλλους περιοριστικούς όρους, απαγόρευσης εξόδου από την χώρα και εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα του τόπου της κατοικίας του. Παρακαλούμε και απαιτούμε , μετά ταύτα , να μην αναπαράγονται ψευδείς ειδήσεις».