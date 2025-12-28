Οργή στο Ουίνδσορ για τη «ζώνη αποκλεισμού» έξι μιλίων γύρω από το νέο σπίτι του Ουίλιαμ και της Κέιτ

Σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων και τακτικών επισκεπτών του πάρκου, μια εκτεταμένη «ζώνη αποκλεισμού» έξι μιλίων έχει δημιουργηθεί γύρω από το Forest Lodge, την ιστορική κατοικία 328 ετών και οκτώ υπνοδωματίων όπου μετακόμισε πρόσφατα η οικογένεια του Πρίγκιπα της Ουαλίας.

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στους κατοίκους της περιοχής του Ουίνδσορ η δημιουργία ζώνης ασφαλείας έξι μιλίων γύρω από το Forest Lodge, όπου εγκαταστάθηκαν πρόσφατα ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον με τα τρία τους παιδιά, περιορίζοντας δραστικά την πρόσβαση στο Windsor Great Park.

Η περίμετρος ασφαλείας περιλαμβάνει φράχτες, κάμερες κλειστού κυκλώματος και πινακίδες «απαγορεύεται η είσοδος», κόβοντας –όπως υποστηρίζουν οι κάτοικοι– ένα «βαθύ ρήγμα» μέσα στο Windsor Great Park, μια περιοχή που μέχρι σήμερα χρησιμοποιούσαν ελεύθερα περιπατητές, δρομείς και ιδιοκτήτες σκύλων.

Ιδιαίτερη αγανάκτηση προκαλεί το γεγονός ότι πολλοί από αυτούς καταβάλλουν ετήσιο αντίτιμο 60 λιρών για το δικαίωμα πρόσβασης και περιήγησης στο πάρκο, το οποίο πλέον περιορίζεται σημαντικά. Όπως αναφέρουν, τα μέτρα επιβλήθηκαν χωρίς ουσιαστική διαβούλευση, με αρκετούς να δηλώνουν ότι «αιφνιδιάστηκαν» και εξαναγκάστηκαν να αποδεχθούν αλλαγές που θεωρούν δυσανάλογες.

Αν και η ανάγκη προστασίας της βασιλικής οικογένειας θεωρείται δεδομένη, οι επικριτές μιλούν για «υπερβολικό κλοιό ασφαλείας» που αλλοιώνει τον χαρακτήρα του δημόσιου χώρου και δημιουργεί προηγούμενο για περαιτέρω περιορισμούς στο μέλλον.