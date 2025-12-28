Back to Top
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Πάτρα: Σύλληψη υπευθύνου καταστήματος για πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους

Αλκοολούχα ποτά σε τρεις ανήλικους ηλικίας 16 και 17 ετών – Σχηματίστηκε δικογραφία

Συνελήφθη χθες αργά το βράδυ στην Πάτρα ένας ημεδαπός άνδρας, προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την προστασία των ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την προστασία των ανηλίκων, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο στο κατάστημα που λειτουργούσε ο κατηγορούμενος ως προσωρινά υπεύθυνος, κατά τον οποίο διαπίστωσαν ότι είχε πωλήσει αλκοολούχα ποτά σε τρία ανήλικα αγόρια ηλικίας 16, 16 και 17 ετών.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αλκοόλ ΑΝΗΛΙΚΟΙ

