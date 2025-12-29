Πάτρα: Σύλληψη δύο 17χρονων για κατοχή κάνναβης

Στη σύλληψη δύο 17χρονων προχώρησαν χθες το βράδυ στην Πάτρα αστυνομικοί του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, έπειτα από αστυνομικό έλεγχο που διενεργήθηκε στην περιοχή.

Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή των ανηλίκων και κατέσχεσαν ποσότητα κάνναβης συνολικού βάρους επτά γραμμαρίων. Οι δύο 17χρονοι οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα, σχηματίζοντας σε βάρος τους δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς των ανηλίκων, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση της εποπτείας τους.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.