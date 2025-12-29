Back to Top
Αντώνης Κοκορίκος: Την Τετάρτη η αποτέφρωσή του στη Ριτσώνα

H επιθυμία της οικογένειας

Στη Ριτσώνα θα πουν συγγενείς και φίλοι το τελευταίο στον δημοσιογράφο Αντώνη Κοκορίκο που έφυγε από τη ζωή πριν από λίγα 24ωρα.

Όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του η τελετή αποτέφρωσης, θα γίνει στις 9.30π.μ. της Τετάρτης στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.

«Καθώς στην τελετή αυτή δεν επιτρέπονται λουλούδια και στεφάνια, η οικογένεια παρακαλεί, όποιος επιθυμεί, να καταθέσει ένα ποσό στη μνήμη του Αντώνη Κοκορίκου στους παρακάτω συλλόγους:

* Είτε στον Σύλλογο καρκινοπαθών εθελοντών φίλων Ιατρών Αθηνών Κ.Ε.Φ.Ι.
Eurobank: GR4502602440000140201131487
Alpha Bank: GR6001402160216002101087644


*Είτε στον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα»
Alpha Bank – GR8001401120112002002011686
Eurobank – GR6602600630000460100128261
Εθνική Τράπεζα – GR2501101920000019248000010
Τράπεζα Πειραιώς – GR6301720150005015020641423

