Αντώνης Κοκορίκος: Την Τετάρτη η αποτέφρωσή του στη Ριτσώνα

H επιθυμία της οικογένειας
Στη Ριτσώνα θα πουν συγγενείς και φίλοι το τελευταίο στον δημοσιογράφο Αντώνη Κοκορίκο που έφυγε από τη ζωή πριν από λίγα 24ωρα.
Όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του η τελετή αποτέφρωσης, θα γίνει στις 9.30π.μ. της Τετάρτης στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας.
«Καθώς στην τελετή αυτή δεν επιτρέπονται λουλούδια και στεφάνια, η οικογένεια παρακαλεί, όποιος επιθυμεί, να καταθέσει ένα ποσό στη μνήμη του Αντώνη Κοκορίκου στους παρακάτω συλλόγους:
* Είτε στον Σύλλογο καρκινοπαθών εθελοντών φίλων Ιατρών Αθηνών Κ.Ε.Φ.Ι.
Eurobank: GR4502602440000140201131487
Alpha Bank: GR6001402160216002101087644
*Είτε στον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα»
Alpha Bank – GR8001401120112002002011686
Eurobank – GR6602600630000460100128261
Εθνική Τράπεζα – GR2501101920000019248000010
Τράπεζα Πειραιώς – GR6301720150005015020641423
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr