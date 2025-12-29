Πάτρα: Θλίψη για τον θάνατο του Χρήστου Λαμπρόπουλου

Έφυγε από τη ζωή στα 65 χρόνια του
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών ο Χρήστος Λαμπρόπουλος.
Με τη σύζυγό του Ιουλία απέκτησαν τέσσερα παιδιά. Τον Σπύρο, τον Ιωσήφ την Άννα και τον Θόδωρο. Με συνέπεια παρακολουθούσε την πορεία τους στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.
Ευτύχησε μάλιστα να δει και εγγόνια.
Η κηδεία του θα γίνει σήμερα στις 15:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Πατρών, και η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Παναγίας Αλεξιώτισσης.
