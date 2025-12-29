Πάτρα: «Αναμένουμε μεγάλη προσέλευση κόσμου την παραμονή της Πρωτοχρονιάς»- Τι αγοράζουν οι Πατρινοί

Αυξημένη κίνηση στα καταστήματα της Πάτρας καταγράφεται αυτές τις ημέρες, όπως δήλωσε στο thebest.gr ο Χρήστος Σπανός, Γ’ Αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών.

Όπως εξηγεί, η προσέλευση στα καταστήματα έχει αυξηθεί σημαντικά. «Υπήρχαν κάποια κενά διαστήματα με μειωμένη κίνηση, ωστόσο υπήρχε συνεχής ροή. Το κομμάτι αυτό κινήθηκε καλά, με αρκετό κόσμο να κάνει αγορές», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Προτιμήσεις προϊόντων

Σε ό,τι αφορά τα προϊόντα με τη μεγαλύτερη ζήτηση, ο κ. Σπανός αναφέρει πως «οι καταναλωτές αγοράζουν κυρίως είδη ένδυσης και υπόδυσης». Παράλληλα, σημειώνει ότι «παρά τις βροχερές μέρες, όπως την παραμονή των Χριστουγέννων, η προσέλευση ήταν μεγάλη. Παρόμοια αναμένουμε και την παραμονή της Πρωτοχρονιάς».

Ανταπόκριση και εορταστικές δραστηριότητες

Ο Αντιπρόεδρος επισημαίνει τη μεγάλη ανταπόκριση του κοινού στο χριστουγεννιάτικο τρενάκι. «Το τρενάκι είναι σχεδόν γεμάτο, ο κόσμος βγάζει φωτογραφίες, βίντεο και φαίνεται χαρούμενος. Έπαιξε μεγάλο ρόλο ότι η συμμετοχή είναι δωρεάν και μας βοήθησαν με χορηγίες οι τοπικοί φορείς και επαγγελματίες. Για αυτό υπάρχουν και οι διαφημίσεις», τονίζει.

Η εικόνα της αγοράς

Συνολικά, η εικόνα που περιγράφει ο Χρήστος Σπανός είναι θετική, με αυξημένη κίνηση και ζωντάνια στα καταστήματα. Η αγορά της Πάτρας φαίνεται να ανταποκρίνεται καλά στο εορταστικό κλίμα, με αυξημένη κίνηση και θετική διάθεση των καταναλωτών.