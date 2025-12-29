Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγρότες: Έκλεισαν επ’ αόριστον την Εθνική Αντιρρίου – Ιωαννίνων

Η κυκλοφορία διεξάγεται από παρακαμπτήρια οδό

Στον αποκλεισμό της Ιόνιας Οδού, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, προχώρησαν οι αγρότες Αιτωλοακαρνανίας.

Τις τελευταίες ημέρες η κυκλοφορία διεξάγονταν από μία λωρίδα κυκλοφορίας, για τη διευκόλυνση των εκδρομέων.

Η λωρίδα έκλεισε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι και η κυκλοφορία διεξάγεται από παρακαμπτήρια οδό.

Αύριο οι αγρότες έχουν αποφασίσει να κάνουν μηχανοκίνητη πορεία στην πόλη του Αγρινίου.

 

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αγρότες Ιόνια Οδός

