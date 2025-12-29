Αγρότες: Έκλεισαν επ’ αόριστον την Εθνική Αντιρρίου – Ιωαννίνων

Η κυκλοφορία διεξάγεται από παρακαμπτήρια οδό
Στον αποκλεισμό της Ιόνιας Οδού, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, προχώρησαν οι αγρότες Αιτωλοακαρνανίας.
Τις τελευταίες ημέρες η κυκλοφορία διεξάγονταν από μία λωρίδα κυκλοφορίας, για τη διευκόλυνση των εκδρομέων.
Η λωρίδα έκλεισε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι και η κυκλοφορία διεξάγεται από παρακαμπτήρια οδό.
Αύριο οι αγρότες έχουν αποφασίσει να κάνουν μηχανοκίνητη πορεία στην πόλη του Αγρινίου.
