Γρηγόρης Κόντος: Ο πατρινός με το πάθος για την ελληνική κληρονομιά

Ο πατρινός επιστήμων Γρηγόρης Κόντος, µε σπουδές στην ιστορία της µετανάστευσης και πάθος για την ελληνική κληρονοµιά, µετατρέπει ξεχασµένα αρχειακά ίχνη του παρελθόντος σε µια ζωντανή, παγκόσµια ψηφιακή εµπειρία αναζήτησης της γενεαλογικής µας ιστορίας.

Ξεκίνησε στα 15 του µε τη χαρτογράφηση του δικού του γενεαλογικού δέντρου και στα 24 του ίδρυσε την Greek Ancestry, την πρώτη ελληνική πλατφόρµα γενεαλογικής έρευνας που επανασυνδέει Έλληνες απ’ άκρη σ’ άκρη του πλανήτη µε τις ρίζες τους.

Μέχρι πρόσφατα η αναζήτηση γενεαλογικών δεδοµένων ήταν σχεδόν αδύνατη, καθώς τα ιστορικά αρχεία ήταν κατακερµατισµένα και µη προσβάσιµα. Μέσα σε µόλις πέντε χρόνια η Greek Ancestry έχει αλλάξει ριζικά το τοπίο: µέσω πρωτοποριακών συνεργασιών µε τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το ΕΚΠΑ, µητροπόλεις και τοπικές κοινότητες, ψηφιοποιεί γενεαλογικά τεκµήρια αιώνων – από ληξιαρχικές πράξεις και εκκλησιαστικά µητρώα έως οικογενειακά αρχεία από όλη την Ελλάδα. Το αποτέλεσµα είναι µια συνεχώς αναπτυσσόµενη βάση δεδοµένων µε πάνω από 8 εκατοµµύρια ονόµατα προγόνων µας, από τον 18ο αιώνα έως σήµερα, προσβάσιµη παγκοσµίως.

Από την ανακάλυψη των προγόνων της Jennifer Aniston και του George Stephanopoulos, στο πλαίσιο αµερικανικών τηλεοπτικών εκποµπών, µέχρι την τεκµηρίωση της ιστορίας Μικρασιατών προσφύγων, η Greek Ancestry εκσυγχρονίζει και εµβαθύνει την ελληνική γενεαλογία, αποκαλύπτοντας µικρές, καθηµερινές αλλά και απρόσµενα εντυπωσιακές ιστορίες του παρελθόντος.

Περισσότερο από µια υπηρεσία, η πλατφόρµα αποτελεί µια παγκόσµια γέφυρα "µε ρίζες", που επανασυνδέει εκατοµµύρια Έλληνες της διασποράς µε την ιστορία τους, αξιοποιώντας την τεχνολογία, για να προστατεύσει και να αναδείξει την πολιτιστική µας κληρονοµιά για τις επόµενες γενιές.

Μεθοδολογία:

Από τις πάνω από 130 υποψηφιότητες που συγκέντρωσε το "Forbes" –είτε µέσω αιτήσεων των ίδιων των ενδιαφεροµένων είτε µέσω προτάσεων από ιδρύµατα και αρµόδιους φορείς–, η συντακτική οµάδα έκανε µια πρώτη διαλογή και κατέληξε σε 90.

Η κριτική επιτροπή, η οποία αποτελούνταν από τους κ.κ. Σπύρο Θεοδωρόπουλο (Πρόεδρο του ΣΕΒ και Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύµβουλο της Bespoke SGA Holdings), Μιχάλη Μπλέτσα (Διοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας & Ερευνητή και Διευθυντή Υπολογιστικών Συστηµάτων στο MIT Media Lab), Απόστολο Ταµβακάκη (Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύµβουλο της EOS Capital Partners) και Θεοχάρη Φιλιππόπουλο (Πρόεδρο του Capital.gr και Πρόεδρο των Αττικών Εκδόσεων), αξιολόγησε τις υποψηφιότητες µε βαθµολογίες από το 1 (χαµηλότερο) έως το 5 (υψηλότερο), βάσει των οποίων διαµορφώθηκε η οριστική κατάταξη.

Η σειρά δηµοσίευσης έχει οριστεί σύµφωνα µε τη βαθµολογία των µελών (από την υψηλότερη στη χαµηλότερη) και, εν συνεχεία, αλφαβητικά. Προϋποθέσεις συµµετοχής στη λίστα "Forbes 30 Under 30 Greece 2026" πληρούσαν όσοι είναι γεννηµένοι από την 1η/1/1996 και µετά.

