Πρωτοχρονιά στα μπλόκα για τους αγρότες- Εκτός δρόμου τα τρακτέρ για τη διευκόλυνση των εκδρομέων

Οι αγρότες, πάντως, δηλώνουν αποφασισμένοι να κάνουν Πρωτοχρονιά στον δρόμο καθώς δεν βλέπουν κάποια διάθεση από την πλευρά της κυβέρνησης να δώσει λύσεις στα αιτήματά τους.

Από την Τρίτη οι αγρότες, όπως είχαν αποφασίσει στην προηγούμενη πανελλαδική σύσκεψη στον Λευκώνα Σερρών, θα βάλουν στην άκρη τα τρακτέρ τους για να διευκολύνουν τις μετακινήσεις των εκδρομέων αλλά και τις επιστροφές.

Ορίζοντας στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους είναι η επόμενη πανελλαδική σύσκεψη που θα γίνει το πρώτο Σαββατοκύριακο του νέου έτους, πιθανότατα στη Θεσσαλονίκη.

Στον δρόμο παραμένουν οι αγρότες αλλά αναδιατάσσουν εκ νέου τα τρακτέρ τους από την Τρίτη 30/12 προκειμένου να διευκολύνουν την κυκλοφορία ενόψει της εξόδου και της επιστροφής των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς.

Οι επόμενες κινήσεις τους θα συζητηθούν και θα κριθούν στην επόμενη πανελλαδική σύσκεψη που θα γίνει πρώτο Σαββατοκύριακο του νέου έτους, πιθανότατα στη Θεσσαλονίκη. Οι αγρότες προσανατολίζονται να γίνει το Σάββατο 3/1, χωρίς, όμως, να έχουν αποφασίσει κάτι επίσημο ακόμα.

Ανοιχτοί δρόμοι έως τη Δευτέρα στο μπλόκο του Κάστρου

Ανοιχτούς δρόμους μέχρι και τη Δευτέρα 5/1 για όλα τα οχήματα πλην των φορτηγών αποφάσισαν οι αγρότες στο μπλόκο του Κάστρου Βοιωτίας, για να διευκολύνουν τους οδηγούς.

Όπως είπε ο Κυριάκος Κυριαζής, πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ορχομενού, στη σύσκεψή τους αποφασίστηκε να παραμείνει ανοιχτή η Εθνική Οδός. Τα φορτηγά θα εκτρέπονται από παρακαμπτήριες οδούς. Οι επόμενες αποφάσεις θα ληφθούν τη Δευτέρα.

Λαμία: Δίωρος καθολικός αποκλεισμός στο μπλόκο Μπράλου

Σε πλήρη αποκλεισμό όλων των οδικών αξόνων στην περιοχή του μπλόκου του Μπράλου στην Εθνική Οδό προχώρησαν το μεσημέρι οι αγρότες, υλοποιώντας την απόφαση που έλαβαν στη χθεσινή γενική τους συνέλευση. Ο αποκλεισμός, όπως είχε προαναγγελθεί, έχει διάρκεια δύο ωρών και διήρκησε έως τις 16:00.

Οι αγρότες της Βοιωτίας σε σύσκεψή τους το απόγευμα αποφάσισαν για τις επόμενες κινήσεις τους αλλά σημείωσαν πως σε καμία περίπτωση δεν θέλουν να ταλαιπωρήσουν τους πολίτες.

Ουρές στην παρακαμπτήριο του Κιλελέρ

Μετά τον Μπράλο, ο παράδρομος του οποίου έκλεισε από τις 14.00 και για δύο ώρες, ακολούθησε το κλείσιμο του παρακαμπτηρίου της Νίκαιας στη Λάρισα και συγκεκριμένα στην παλιά εθνική οδό Βόλου – Λάρισας, στο ύψος του Αχιλλείου

Oι αγρότες καταγγέλλουν πως η Αστυνομία στη διαδρομή Αθήνα Θεσσαλονίκη η Τροχαία κατευθύνει τους οδηγούς μέσω της παρακαμπτηρίου του Κιλελέρ, την οποία οι αγρότες είχαν ενημερώσει εδώ και ημέρες ότι θα αποκλείσουν για κάποιες ώρες. Αποτέλεσμα ήταν να δημιουργούν μεγάλες ουρές και να μπλοκάρουν και τις δύο λωρίδες και η Ελλάδα να κόβεται κυριολεκτικά στα δύο.

Λίγο μετά τις 20:00 τα τρακτέρ -κυρίως από το μπλόκο της Νίκαιας- έφυγαν από την παρακαμπτήριο του Κιλελέρ και ξεκίνησαν μηχανοκίνητη πορεία προς το κέντρο της Λάρισας, όπου κάλεσαν τον κόσμο να στηρίξει τον αγώνα τους.

Από αύριο Τρίτη θα επιτραπεί εκ νέου η κυκλοφορία στην αερογέφυρα της Νίκαιας, ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων ενόψει των εορτών.

Κλειστή μέχρι την Τετάρτη η Ιόνια οδός Αγγελόκαστρο

Στην Ιόνια οδό, στον κόμβο του Αγγελοκάστρου κλειστή παραμένει και η Ιόνια οδός, αλλά η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω των παρακαμπτηρίων οδών.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο αυτοκινητόδρομος αναμένεται να είναι κλειστός μέχρι την Τετάρτη το πρωί.

Τότε αναμένεται να ανοίξει για να διευκολυνθούν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς. Αυτήν την ώρα, η κίνηση στο σημείο διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς και η Τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία στην παλιά Εθνική Οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

Επισημαίνεται ότι κάθε βράδυ οι αγρότες διεξάγουν γενική συνέλευση, ενώ έχουν πάρει την απόφαση να σκληρύνουν τη στάση τους. Στο πλαίσιο αυτό, την Τρίτη είναι προγραμματισμένη κινητοποίηση στην πόλη του Αγρινίου.

Οι αγρότες στα Μάλγαρα δεν θα μπλοκάρουν την κίνηση στην ΠΑΘΕ έως και την Πρωτοχρονιά

Κανονικά θα διεξάγεται, τουλάχιστον έως και την Πρωτοχρονιά, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ, καθώς αγρότες και κτηνοτρόφοι στο μπλόκο των διοδίων των Μαλγάρων αποφάσισαν, νωρίς το μεσημέρι, ότι δεν θα προβούν σε περαιτέρω αποκλεισμούς του δρόμου κατά την περίοδο των εορτών, ώστε να διευκολυνθούν οι εκδρομείς.

Οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα θα πραγματοποιήσουν την πανελλαδική τους σύσκεψη στη Θεσσαλονίκη μετά τις γιορτές, το ερχόμενο Σάββατο ή την Κυριακή, ώστε να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεών τους. Κατά τα λοιπά, παραταγμένα στην περιοχή των «Πράσινων Φαναριών» παραμένουν τα τρακτέρ των αγροτών στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες των Τρικάλων και της Καρδίτσας

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65, οι οποίοι δηλώνουν ότι θα συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους αν δεν δοθούν λύσεις στα προβλήματά τους. Μάλιστα οι αγρότες της Καρδίτσας σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιήσουν συνέλευση στον χώρο του μπλόκου όπου θα κάνουν μια αποτίμηση της κινητοποίησης ενώ θα συζητήσουν και άλλες μορφές δράσεων.

Η εικόνα στα τελωνεία

Κλειστό για όλα τα οχήματα και στα δύο ρεύματα του δρόμου ήταν έως τις 16.00 και από τις 18.00 έως τις 22.00 απόψε, το τελωνείο των Ευζώνων, από το οποίο θα διέρχονται μόνο έκτακτα περιστατικά (πχ. ασθενείς με χαρτί γιατρού, οχήματα με μικρά παιδιά κτλ). Με ανακοίνωσή τους, οι συγκεντρωμένοι αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς δηλώνουν αμετακίνητοι και σταθεροί στις θέσεις τους και ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να φύγουν από τα μπλόκα, εάν δεν δικαιωθούν.

Κλειστός για τα φορτηγά παραμένει για τρίτη συνεχόμενη ημέρα ο σταθμός διέλευσης στην Εξοχή Δράμας, με τους συγκεντρωμένους -που συνεδριάζουν κάθε ημέρα στις 19.00- να δηλώνουν την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τον αποκλεισμό μέχρι την Τρίτη, οπότε και τα μπλόκα θα ανοίξουν για να διευκολυνθούν οι εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς. Κανονικά διέρχονται πάντως τα επιβατικά αυτοκίνητα, που οδηγούνται σε σύντομη διπλή παράκαμψη, της τάξης των 500 μέτρων.

Μέχρι τις 10 το βράδυ δεν θα επιτρέπεται η διέλευση φορτηγών από το τελωνείο της Νίκης, στο πλαίσιο του δωδεκάωρου αποκλεισμού, που οι συγκεντρωμένοι αγρότες και κτηνοτρόφοι εκκίνησαν στις 10 το πρωί. Σε ό,τι αφορά τα επιβατικά οχήματα, η διέλευσή τους πιθανώς θα «μπλοκαριστεί» για μία ώρα το βράδυ.