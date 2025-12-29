Back to Top
Χωρίς τις αισθήσεις της βρέθηκε 56χρονη στην Εγλυκάδα

Τη γυναίκα εντόπισε ο ιδιοκτήτης της οικίας που διέμενε

Νεκρή εντοπίστηκε την Κυριακή μέσα στο σπίτι της, στην περιοχή της Εγλυκάδας, στην Πάτρα, μια γυναίκα 56 ετών.

Τη γυναίκα βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της ο ιδιοκτήτης της οικίας. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, που διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο θάνατος αποδίδεται σε παθολογικά αίτια, καθώς η 56χρονη φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί και η αρμόδια ιατροδικαστική υπηρεσία, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

