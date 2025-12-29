Χωρίς τις αισθήσεις της βρέθηκε 56χρονη στην Εγλυκάδα

Νεκρή εντοπίστηκε την Κυριακή μέσα στο σπίτι της, στην περιοχή της Εγλυκάδας, στην Πάτρα, μια γυναίκα 56 ετών.

Τη γυναίκα βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της ο ιδιοκτήτης της οικίας. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, που διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο θάνατος αποδίδεται σε παθολογικά αίτια, καθώς η 56χρονη φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί και η αρμόδια ιατροδικαστική υπηρεσία, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.