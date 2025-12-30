H μεγάλη χίμαιρα: Πρεμιέρα την Πρωτοχρονιά στο Ertflix και στις 4 Ιανουαρίου στην ΕΡΤ1

Πρεμιέρα την Πρωτοχρονιά στο ERTFLIX πρόκειται να κάνει η νέα διεθνής συμπαραγωγή της ΕΡΤ, με τίτλο «Η μεγάλη χίμαιρα», μάλιστα πρόσφατα πραγματοποιήθηκε η avant premiere της σειράς που αποτελεί τηλεοπτική μεταφορά του μυθιστορήματος του Μ. Καραγάτση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΡΤ, η σειρά «Η μεγάλη χίμαιρα» θα είναι ανέβει από την Πέμπτη 1η Ιανουαρίου 2026 στην πλατφόρμα του ERTFLIX. Μάλιστα, τα πρώτα δύο επεισόδια θα είναι διαθέσιμα από το πρώτο λεπτό της νέας χρονιάς (1/1/2026, 00:01).

Επίσης, την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026, στις 22:00, η ΕΡΤ1 θα μεταδώσει τα πρώτα δύο επεισόδια, σηματοδοτώντας την επίσημη τηλεοπτική πρεμιέρα της σειράς. Οι τηλεθεατές θα έχουν ραντεβού με ένα νέο επεισόδιο κάθε Κυριακή στις 22:00.

«Η μεγάλη χίμαιρα» μάγεψε ήδη το κοινό κατά την avant-premiere της προβολής της που έγινε το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025, στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Στην κατάμεστη αίθουσα παρουσία των πρωταγωνιστών, των συντελεστών της σπουδαίας τηλεοπτικής μεταφοράς και δημοσιογράφων, οι καλεσμένοι παρακολούθησαν τα πρώτα δύο επεισόδια της σειράς, σε σκηνοθεσία Βαρδή Μαρινάκη και σενάριο Παναγιώτη Ιωσηφέλη. Η υποδοχή του κοινού ήταν ενθουσιώδης, καθώς η σκηνοθετική προσέγγιση, οι δυνατές ερμηνείες και η υψηλή αισθητική καθήλωσαν το κοινό, που δεν έκρυψε την προσμονή του για τα επόμενα επεισόδια και την ολοκλήρωση της συγκλονιστικής μεταφοράς του μνημειώδους έργου.

Η τηλεοπτική μεταφορά του έργου του Μ. Καραγάτση, που κατέχει εξέχουσα θέση στη νεοελληνική λογοτεχνία, συνιστά σημαντικό σταθμό για την ελληνική τηλεοπτική παραγωγή, με την ΕΡΤ, ως συμπαραγωγό, να συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε εμβληματικές τοποθεσίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με τη Σύρο και την αρχοντική Ερμούπολη, το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, την Τεργέστη της Ιταλίας, καθώς και τα νησιά της Μυκόνου, της Δήλου και της Ρήνειας να φιλοξενούν στιγμές της ιστορίας.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους της σειράς «Η μεγάλη χίμαιρα» συναντάμε τη Fotini Peluso, τον Ανδρέα Κωνσταντίνου, την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, τον Δημήτρη Κίτσο, τον Γιάννο Περλέγκα, την Καίτη Μανωλιδάκη, τον Δημήτρη Τάρλοου, τη Βάσω Ιατροπούλου, την Κονδυλία Κωνσταντελάκη, την Αλεξάνδρα Αϊδίνη, τον Γιώργο Μιχαλάκη, τον Νικόλα Χανακούλα, τον Γιώργο Φριντζήλα, τον Νικόλα Παπαγιάννη, τον Γιάννη Νταλιάνη, τη Χριστίνα Κυπραίου, τον Λεωνίδα Χρυσομάλλη, τον Ελισσαίο Βλάχο, καθώς και πολλούς ακόμη αξιόλογους ηθοποιούς, που ζωντανεύουν με ευαισθησία τους πολυδιάστατους χαρακτήρες του Μ. Καραγάτση. Την πρωτότυπη μουσική της σειράς υπογράφει ο Ted Regklis.