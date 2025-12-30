Άρης Μουγκοπέτρος: Καλός σύζυγος μπορεί να μην υπήρξα, αλλά καλός πατέρας θα είμαι πάντα

Ο Άρης Μουγκοπέτρος εμφανίστηκε ιδιαίτερα φορτισμένος συναισθηματικά στη συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, το πρωί της Τρίτης (30-12-2025).

Λίγες ώρες μετά την αθώωσή του για την υπόθεση της ενδοοικογενειακής απειλής, ο μουσικός θέλησε να στείλει ξεκάθαρα μηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις.

«Είπαν ότι είναι τα χρήματα. Μπορεί να μην μπορώ να δουλέψω όπως πριν. Αλλά για τα παιδιά μου και έτσι με αυτό το χέρι θα πάω να δουλέψω και στην οικοδομή, να τους δώσω όσα λεφτά θέλουν. Μου στέρησαν τα παιδιά μου, η μοναδική μου χαρά ήταν αυτή» είπε ο Άρης Μουγκοπέτρος, δείχνοντας το τραυματισμένο χέρι του.

«Έλαβα ένα έγγραφο που ανέφερε ότι μπορώ να βλέπω τα παιδιά μου μόνο 4 ώρες και με παρουσία τρίτου ατόμου. Ήμουν ακατάλληλος. Είπα “Θα δεις τι θα γίνεις”. Αυτή ήταν η “λεκτική μου βία” επί μιάμιση ώρα; Υπήρξα βλάκας στη ζωή μου, αλλά όχι τόσο» πρόσθεσε ο μουσικός.

Ο καλλιτέχνης μίλησε επίσης για τη γυναίκα που προσέχει τα παιδιά του: «Την ώρα που πήγα με τεράστια χαρά να δω τα παιδιά μου, με μελομακάρονα, είδα ότι έλειπαν. Είχαμε μία κοπέλα που βοηθούσε, η οποία ήταν ανήλικη. Τα ξέρω καλύτερα από την 15χρονη».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, δεν έκρυψε τον πόνο του για τη στάση ενός από τα παιδιά του, λέγοντας: «Καλός σύζυγος μπορεί να μην υπάρξω, γιατί είμαστε εν διαστάσει, αλλά πατέρας ήμουν απ’ τους καλύτερους. Ξέρετε τι πονάει πιο πολύ; Η μία μικρή, επειδή τυχαίνει να μου μοιάζει, μου το κράτησε και δεν ήρθε να με πάρει αγκαλιά».

Στο πλευρό του, ο δικηγόρος του, Δημοσθένης Πέππας ξεκαθάρισε ότι ο Άρης Μουγκοπέτρος είχε ενστάσεις ως πατέρας στους όρους, ενώ σημείωσε ότι στο δικαστήριο ειπώθηκε πως τα παιδιά τον λατρεύουν και από την ίδια τη μητέρα. Παράλληλα τόνισε πως δεν υπάρχει πρόθεση για περαιτέρω νομική διένεξη, ρίχνοντας τους τόνους.