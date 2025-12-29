Άρης Μουγκοπέτρος: Αθώος για την υπόθεση ενδοοικογενειακής απειλής - «Δεν μπορώ να μιλήσω, αλήθεια»

Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου είχε συλληφθεί ανήμερα των Χριστουγέννων και την επόμενη ημέρα οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών
Αθώος κρίθηκε από το Δικαστήριο της Τρίπολης ο γνωστός μουσικός Άρης Μουγκοπέτρος, ο οποίος είχε συλληφθεί ανήμερα των Χριστουγέννων έπειτα από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του η εν διαστάσει σύζυγός του για ενδοοικογενειακή απειλή.
Η απόφαση του δικαστηρίου
Το μεσημέρι της Δευτέρας (29/12), το δικαστήριο, μετά την αξιολόγηση των στοιχείων και των καταθέσεων, έκρινε ότι δεν προκύπτουν επαρκείς αποδείξεις για τη στοιχειοθέτηση του αδικήματος και αποφάσισε την αθώωσή του.
Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την απόφαση, ο Άρης Μουγκοπέτρος περιορίστηκε σε σύντομες αναφορές, επισημαίνοντας: «Θέλω να πω, επειδή βγήκε προς τα έξω, ότι ζήτησα συγγνώμη από τα παιδιά μου την προηγούμενη φορά. Δεν είπα “ζητώ συγγνώμη”, είπα “σεβόμενος τα παιδιά μου”. Τα υπόλοιπα από τον δικηγόρο μου».
Σε ερώτηση για το πώς αισθάνεται μετά την εξέλιξη της υπόθεσης, εμφανώς συγκινημένος, απάντησε: «Τι να σας πω; Δεν μπορώ να μιλήσω, αλήθεια».
Από την πλευρά της υπεράσπισης, ο δικηγόρος του μουσικού δήλωσε: «Ο κύριος Μουγκοπέτρος κρίθηκε αθώος. Η διαδικασία ήταν επώδυνη, το δικαστήριο εξαιρετικό. Αυτή τη στιγμή το μόνο που επιθυμεί είναι να δει τα παιδιά του. Δεν θα αναφερθούμε στους ισχυρισμούς, καθώς η διαδικασία διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών. Για την προστασία των παιδιών, δεν θα στραφούμε εναντίον κανενός».
Νωρίτερα το πρωί, ο Άρης Μουγκοπέτρος είχε προσέλθει στο Δικαστήριο της Τρίπολης εμφανώς ήρεμος, αποφεύγοντας ωστόσο να κάνει δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες.
Το χρονικό της υπόθεσης
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ανήμερα των Χριστουγέννων ο Άρης Μουγκοπέτρος μετέβη στην οικογενειακή στέγη προκειμένου να δει τα παιδιά του, χωρίς όμως να τα εντοπίσει εκεί. Αδυνατώντας να επικοινωνήσει με την εν διαστάσει σύζυγό του, προσέφυγε στο αστυνομικό τμήμα, όπου κατήγγειλε αρπαγή ανηλίκου.
Εκεί ενημερώθηκε ότι είχε ήδη κατατεθεί μήνυση σε βάρος του από την εν διαστάσει σύζυγό του για ενδοοικογενειακή απειλή. Σύμφωνα με την καταγγελία, η ίδια υποστήριξε ότι ο μουσικός προσήλθε στο σπίτι και της άσκησε λεκτική βία μπροστά στα παιδιά τους.
Τι υποστηρίζει η πλευρά της εν διαστάσει συζύγου
Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1, το περιστατικό που οδήγησε στη μήνυση φέρεται να σημειώθηκε το πρωί της 25ης Δεκεμβρίου, όταν ο Άρης Μουγκοπέτρος επισκέφθηκε το σπίτι στο Λεβίδι όπου βρισκόταν η εν διαστάσει σύζυγός του μαζί με τα παιδιά τους. Όπως περιγράφεται στην καταγγελία, η παρουσία του δεν ήταν επιθυμητή, ενώ φέρεται να δήλωσε ότι θα παίρνει τα παιδιά όποτε θέλει, χωρίς να μπορεί κανείς να του το απαγορεύσει.
Η καταγγέλλουσα αναφέρει ότι ο ίδιος δεν αποδέχθηκε την αλλαγή στο μισθωτήριο του σπιτιού, το οποίο είχε περάσει στο όνομά της λίγες ημέρες νωρίτερα, ενώ σημειώνει πως παρέμεινε στον χώρο για αρκετή ώρα παρά τη ρητή αντίθεσή της. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι πήρε εφεδρικά κλειδιά του σπιτιού και προανήγγειλε την πρόθεσή του να επιστρέψει, κάνοντας λόγο και για παρουσία δημοσιογράφων τόσο στο σπίτι όσο και στις επιχειρήσεις της.
Στην ίδια καταγγελία εκφράζεται φόβος για την ασφάλεια της ίδιας, των παιδιών και της οικογένειάς της, ενώ γίνεται αναφορά σε αλλαγή της συμπεριφοράς του μετά τον τραυματισμό του, με κατανάλωση αλκοόλ παράλληλα με φαρμακευτική αγωγή και εκρήξεις θυμού. Όπως αναφέρεται, η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά την ανακοίνωση της πρόθεσής της για οριστικό χωρισμό.
Η εν διαστάσει σύζυγος δηλώνει ότι επιθυμεί την ποινική δίωξη του Άρη Μουγκοπέτρου, καθώς και την εφαρμογή της διαδικασίας της ποινικής διαμεσολάβησης.
Ειδικότερα, αναφέρει στην καταγγελία της σύμφωνα με τον ΑΝΤ1: «Στις 25/12 στις 10:00 το πρωί και ενώ ήμουν με τα παιδιά, ο Άρης ήρθε σπίτι στο Λεβίδι με τον αδερφό του και έμειναν αρκετή ώρα. Δεν ήθελα να είναι στο σπίτι ο Άρης Μουγκοπέτρος. Μου είπε ότι θα πάρει τα παιδιά και κανείς δεν μπορεί να του το απαγορεύσει», αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Η Δήμητρα Παρασκευοπούλου υποστηρίζει ότι ο Μουγκοπέτρος αγνοούσε πως λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 22 Δεκεμβρίου, είχε γίνει λύση του μισθωτηρίου και η μίσθωση είχε περάσει στο όνομά της. Παρά τις αντιρρήσεις της, εκείνος παρέμεινε στο σπίτι και, σύμφωνα με την καταγγελία, πήρε τα δεύτερα κλειδιά του διαμερίσματος.
«Μου διαμήνυσε ότι θα έρθει πάλι το απόγευμα. Παρέμεινε στο σπίτι αρκετή ώρα παρά την αντίθετη δική μου δήλωση. Ο Άρης δεν είχε κλειδιά του σπιτιού και πήρε τα δεύτερα κλειδιά που βρίσκονταν στο σπίτι μας. Μου είπε ότι θα έρχεται και στο σπίτι και στις επιχειρήσεις μου με δημοσιογράφους. Φοβάμαι για εμένα, για τα παιδιά μου και για την οικογένειά μου γιατί μου δήλωσε “Θα δεις τι έχει να γίνει από εδώ και πέρα”», σημειώνεται στην καταγγελία.
Η εν διαστάσει σύζυγος κάνει λόγο επίσης για αλλαγή συμπεριφοράς του μουσικού μετά από τραυματισμό του, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν του ανακοίνωσε την πρόθεσή της να χωρίσουν.
«Μετά τον τραυματισμό του άρχισε να καταναλώνει αλκοόλ, ενώ έπαιρνε φαρμακευτική αγωγή και είχε αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά. Είχε εκρήξεις θυμού. Φοβάμαι να τον αφήνω με τα παιδιά χωρίς παρουσία τρίτου. Όταν του ανακοίνωσα την επιθυμία μου να χωρίσουμε, η συμπεριφορά του έγινε ακόμα χειρότερη. Επιθυμώ την ποινική του δίωξη. Επιθυμώ την ποινική διαμεσολάβηση», κλείνει.
