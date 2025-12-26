Άρης Μουγκοπέτρος¨Ελεύθερος μετά την απολογία του – «Συγγνώμη στα παιδάκια μου»

Ελεύθερος αφέθηκε ο Άρης Μουγκοπέτρος μετά την απολογία του στον εισαγγελέα, έπειτα από τη σύλληψή του ανήμερα των Χριστουγέννων για ενδοοικογενειακή απειλή. Κατά την έξοδό του από το δικαστικό μέγαρο της Τρίπολης, ο γνωστός μουσικός δήλωσε: «Συγγνώμη στα παιδάκια μου, δεν έχω να πω τίποτα για τη μητέρα τους, ό,τι έχουμε πει είναι μέσα στο δικαστήριο».

Σύμφωνα με τον συνήγορό του, Δημοσθένη Πέππα, το δικαστήριο ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης για τη Δευτέρα, ενώ αποφασίστηκε η άρση της κράτησης του καλλιτέχνη. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι το αδίκημα της ενδοοικογενειακής απειλής δεν στοιχειοθετείται.

Όπως ανέφερε ο κ. Πέππας, «θα συνεχίσουμε τη Δευτέρα, ας κάνει ο άνθρωπος γιορτές καλά, ήρεμα. Ένα μήνυμα είναι ότι ο πατέρας πρέπει να δείχνει στα μάτια των παιδιών του ότι σέβεται τη μητέρα, είτε είναι χωρισμένοι είτε παντρεμένοι. Εμείς εδώ σεβόμαστε τις μητέρες των παιδιών μας, όλοι».