Αιγιάλεια: Έλεγαν ότι ήταν του ΔΕΔΔΗΕ και τους έκλεβαν - Τα «ghost phones» και ο τρόπος δράσης

Εξαρθρώθηκε, μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, εγκληματική ομάδα, τα μέλη

της οποίας ενέχονται στη διάπραξη κλοπών σε βάρος πολιτών στην Αιγιαλεία με το πρόσχημα υπαλλήλων του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε , ανακοινώνει η ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με την αστυνομία,για την υπόθεση αυτή, συνελήφθησαν δυο ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για

εγκληματική οργάνωση, (συμμορία) και διάπραξη διακεκριμένων κλοπών, ενώ συγκατηγορούμενος για την ίδια υπόθεση είναι ημεδαπός άνδρας, τα πλήρη

στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Στο πλαίσιο των εμπεριστατωμένων ερευνών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, διαπιστώθηκε ότι οι συλληφθέντες από

τις από τις 19-12-2025 έως τις 23-12-2025 συγκρότησαν εγκληματική ομάδα και ενεργώντας με τον ίδιο τρόπο δράσης (modus operandi), διέπραξαν

συνολικά -5- κλοπές (2 τετελεσμένες - 3 απόπειρες), στην Αιγιαλεία, κατά τις οποίες αφαίρεσαν το συνολικό χρηματικό ποσό των -31.500- ευρώ

και τιμαλφή συνολικής αξίας -33.500- ευρώ.

Ως προς τον τρόπο δράσης, οι κατηγορούμενοι προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, με το πρόσχημα διαρροής ρεύματος, διέπρατταν

κλοπές, μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, σε οικίες στον αστικό ιστό της πόλης του Αιγίου, ζητώντας από τα υποψήφια θύματα τους να

τοποθετήσουν έξω από τις οικίες τους, λεκάνες με κοσμήματα, χρήματα, μπαταρίες, θερμόμετρα και τηλεχειριστήρια που τυχόν εκπέμπουν

ακτινοβολία, τα οποία στη συνέχεια αφαιρούσαν.

Επιπλέον, προκειμένου να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους από τις αστυνομικές αρχές είχαν εφοδιαστεί με τηλεφωνικές συνδέσεις

ονομαστικοποιημένες σε ανύπαρκτους αλλοδαπούς «αχυράνθρωπους – ghost phones».

Σε έρευνες στις οικίες των συλληφθέντων οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν ένα ένδυμα ως πειστήριο, ενώ κατασχέθηκε ένα αυτοκίνητο ως

μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που θα τελεσφορούσαν οι απόπειρες των κλοπών τα μέλη της εγκληματικής ομάδας θα αποκόμιζαν επιπλέον -6.300- ευρώ και τιμαλφή συνολικής αξίας -14.000- ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας / Παράλληλη έδρα Αιγίου, ενώ έχουν απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν για τέλεση αξιόποινων πράξεων.