Όπρα Γουίνφρεϊ: «Δεν φοβάμαι πια το φαγητό»- Η παχυσαρκία, τα φάρμακα GLP-1 και η απώλεια βάρους

Η Όπρα Γουίνφρεϊ μιλάει ανοιχτά για ένα θέμα που κάποτε την βασάνιζε καθημερινά και για πολύ κόσμο είναι ταμπού: το φαγητό.

«Έφαγα ένα κρουασάν και το έφαγα ολόκληρο», λέει γελώντας. «Και δεν ένιωσα τύψεις. Το μόνο που σκέφτηκα ήταν να καθαρίσω τα ψίχουλα». Για την ίδια, αυτή η στιγμή σηματοδοτεί μια βαθιά αλλαγή ζωής.

Τα τελευταία 2,5 χρόνια, η Όπρα Γουίνφρεϊ χρησιμοποιεί το φάρμακο GLP-1 για την απώλεια βάρους, όταν συνειδητοποίησε ότι η παχυσαρκία είναι ασθένεια και όχι ζήτημα έλλειψης πειθαρχίας. «Σταμάτησα να κατηγορώ τον εαυτό μου», εξηγεί. «Και αυτό με απελευθέρωσε».

Λίγο πριν κλείσει τα 72, δηλώνει πιο δυνατή από ποτέ. Η άσκηση δεν είναι πια τιμωρία αλλά απόλαυση, το αλκοόλ δεν είναι πια μέρος της ζωής της και το φαγητό δεν «τρώει» πια το μυαλό της. «Δεν τιμωρώ τον εαυτό μου. Είμαι ήρεμη. Και χαρούμενη», λέει.

Καθώς έχτιζε μια τεράστια αυτοκρατορία στα μέσα ενημέρωσης και εξελισσόταν σε παγκόσμιο σύμβολο με ένα μόνο όνομα, η Όπρα γνώριζε ότι υπήρχε ένας τομέας της ζωής της που έμοιαζε να μην μπορεί να ελέγξει: το βάρος της.

«Πάντα είχα αυτοπεποίθηση σε ό,τι έκανα, αλλά ταυτόχρονα ένιωθα απογοητευμένη με το υπέρβαρο σώμα μου», λέει. «Ντρεπόμουν; Ναι. Απογοητευόμουν από τον εαυτό μου επειδή συνέχιζα να “αποτυγχάνω”; Ναι, κάθε φορά. Ένιωθα ότι έφταιγα εγώ». Και η αποτυχία, όπως γράφει, «έμοιαζε διπλά ντροπιαστική, επειδή είχα πρόσβαση σε τα πάντα: σεφ, γυμναστές, τα πιο υγιεινά τρόφιμα».

Με τα χρόνια, η Όπρα προσπάθησε να αποδεχτεί το μεγαλύτερο σώμα της. «Ήθελα να είμαι από εκείνους τους ανθρώπους που μπορούν να είναι συμφιλιωμένοι με τον εαυτό τους, ακόμη κι αν είναι υπέρβαροι», εξηγεί. «Αλλά τα πάντα γύρω μου – η κουλτούρα, η κοινωνία, το ίδιο μου το μυαλό – μου έλεγαν το αντίθετο: “Απέτυχες, γιατί δεν κατάφερες να το ξεπεράσεις”».

«Πολλοί λένε ότι μπορείς να είσαι υπέρβαρος και υγιής. Εγώ δεν ήμουν. Ήμουν προδιαβητική και η χοληστερίνη μου ήταν υψηλή».

Η Γουίνφρεϊ αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά για την εμπειρία της, ελπίζοντας να βοηθήσει κι άλλους ανθρώπους. «Αν η παχυσαρκία υπάρχει στα γονίδιά σου, δεν είναι δικό σου λάθος», τονίζει.

Η αλλαγή, όπως λέει, δεν αφορά πλέον τη ζυγαριά. Αφορά τη δύναμη, την υγεία και την εσωτερική ηρεμία. «Έχω απελευθερωθεί από τον αγώνα. Και νιώθω καλύτερα από ποτέ».

Παρότι γνώριζε για τα GLP-1 φάρμακα, τα απέρριπτε θεωρώντας ότι το βάρος της ήταν αποκλειστικά δική της ευθύνη. Όταν όμως αντιλήφθηκε την παχυσαρκία ως ασθένεια, η ιατρική λύση έμοιαζε «με ανακούφιση και δώρο».

Στις αρχές του 2024 διέκοψε προσωρινά τη θεραπεία, συνεχίζοντας υγιεινή διατροφή και άσκηση. Το βάρος όμως επέστρεψε. Τότε κατάλαβε ότι η αγωγή αυτή δεν είναι προσωρινή, αλλά «μια λύση εφ’ όρου ζωής».

Η Όπρα περιγράφει τη φαρμακευτική αγωγή ως «ένα εργαλείο που βοηθά να διαχειριστείς τα μηνύματα του εγκεφάλου γύρω από την υπερφαγία».

Οι παρενέργειες ήταν περιορισμένες, με τη βασική συμβουλή της να είναι σαφής: «Ξεκινήστε αργά και σταδιακά. Αν ξεκινήσεις παίρνοντας υπερβολική δόση με τη μία, έχεις περισσότερες πιθανότητες να καταστρέψεις τον εαυτό σου».