Η Τζίτζι Χαντίντ και ο Μπράντλεϊ Κούπερ έκαναν τις πρώτες τους κοινές δηλώσεις ως ζευγάρι σε έξοδό τους στη Νέα Υόρκη, όταν δέχτηκαν ξαφνικά ερωτήσεις στον δρόμο από γνωστό influencer.

Το ζευγάρι αιφνιδιάστηκε όταν ο δημοφιλής δημιουργός περιεχομένου Ντέιβιντ Κάρμι τούς πλησίασε για το project «Confidence Heist», στο οποίο ρωτά περαστικούς και διασημότητες τι είναι αυτό που τους δίνει αυτοπεποίθηση.

Όταν λοιπόν ο influencer πλησίασε το ζευγάρι στον δρόμο, η Τζίτζι Χαντίντ πρώτη απάντησε ότι «το να νιώθει χαρούμενη» είναι αυτό που της δίνει αυτοπεποίθηση. «Έχω δει τα βίντεό σου. Τι κάνεις;» ρώτησε στη συνέχεια τον Κάρμι.

Ο influencer ρώτησε μετά τον Μπράντλεϊ Κούπερ, ο οποίος απάντησε ότι «το να είμαι ζωντανός» είναι αυτό που του δίνει αυτοπεποίθηση. «Μία συμβουλή αυτοπεποίθησης για όποιον δυσκολεύεται, και μετά σας αφήνω», πρόσθεσε ο Ντέιβιντ Κάρμι. «Πήγαινέ το μέρα με τη μέρα», απάντησε η Τζίτζι Χαντίντ.

Οι φήμες ότι οι δύο τους είναι ζευγάρι ξεκίνησαν για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2023, όταν τους είδαν να δειπνούν μαζί στη Νέα Υόρκη.