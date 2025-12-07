Στέλιος Μάϊνας: «Το κοινό δεν το κοροϊδεύεις - Πολλές φορές έχω αποτύχει»

Ο Στέλιος Μάϊνας μίλησε στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» για τη σχέση με τον πατέρα του, την πορεία του στην υποκριτική, τις στιγμές που δεν κατάφερε να πείσει το κοινό, αλλά και για το νέο του βιβλίο, «Αρόδου».

Ο ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι, παρά τον χωρισμό των γονιών του όταν εκείνος ήταν μόλις τεσσάρων ετών, ο δεσμός με τον πατέρα του παρέμεινε καλός, έστω και με απόσταση. «Ήταν ένας επισκέπτης… Βλεπόμασταν ως πατέρας και γιος, με τις αποστάσεις που υπήρχαν επειδή έμενα με τη μητέρα μου».

Ο Στέλιος Μάϊνας παραδέχτηκε πως υπήρχαν φορές στη θεατρική του πορεία που δεν κατάφερε ν' αγγίξει το κοινό. «Το κοινό αντιλαμβάνεται όταν του λες ψέματα. Πολλές φορές δεν το έφερα κοντά μου», είπε, δείχνοντας την ειλικρίνειά του απέναντι στις καλλιτεχνικές του αναζητήσεις.

Το βιβλίο «Αρόδου» από τις εκδόσεις Ψυχογιός

Μιλώντας για την τελευταία συγγραφική του δουλειά, σημείωσε: «Η αναμονή των πραγμάτων είναι το θέμα του βιβλίου μου. Όπως πολλές φορές και εμείς βρισκόμαστε σε μια γενικότερη αναμονή».